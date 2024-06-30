В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты
В России начнут проводить долгосрочное наблюдение за вечномерзлыми грунтами
Архипелаг Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты будет запущен в России, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"В России будет запущен государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении.
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Правительство утвердило положение о государственном мониторинге многолетней мерзлоты. Запланировано проведение долгосрочных наблюдений за явлениями и процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах, а также анализа, оценки и прогнозирования состояния вечной мерзлоты.
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"Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны", - отметили в кабмине.
Результаты мониторинга будут публиковаться на официальном сайте Росгидромета.
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