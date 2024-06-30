https://ria.ru/20240630/nauka-1956426800.html

В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты

В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 30.06.2024

В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты

Государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты будет запущен в России, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T11:31

2024-06-30T11:31

2024-06-30T11:31

общество

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты будет запущен в России, сообщается в Telegram-канале кабмина. "В России будет запущен государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении. Правительство утвердило положение о государственном мониторинге многолетней мерзлоты. Запланировано проведение долгосрочных наблюдений за явлениями и процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах, а также анализа, оценки и прогнозирования состояния вечной мерзлоты. "Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны", - отметили в кабмине. Результаты мониторинга будут публиковаться на официальном сайте Росгидромета.

https://ria.ru/20240410/merzlota-1939037163.html

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, гидрометцентр