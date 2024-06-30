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В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 30.06.2024
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11:31 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/nauka-1956426800.html
В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты
В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 30.06.2024
В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты
Государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты будет запущен в России, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:31
2024-06-30T11:31
общество
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты будет запущен в России, сообщается в Telegram-канале кабмина. "В России будет запущен государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении. Правительство утвердило положение о государственном мониторинге многолетней мерзлоты. Запланировано проведение долгосрочных наблюдений за явлениями и процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах, а также анализа, оценки и прогнозирования состояния вечной мерзлоты. "Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны", - отметили в кабмине. Результаты мониторинга будут публиковаться на официальном сайте Росгидромета.
https://ria.ru/20240410/merzlota-1939037163.html
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общество, россия, гидрометцентр
Общество, Россия, Гидрометцентр
В России запустят фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты

В России начнут проводить долгосрочное наблюдение за вечномерзлыми грунтами

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкАрхипелаг Шпицберген
Архипелаг Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Архипелаг Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты будет запущен в России, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"В России будет запущен государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении.
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Правительство утвердило положение о государственном мониторинге многолетней мерзлоты. Запланировано проведение долгосрочных наблюдений за явлениями и процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах, а также анализа, оценки и прогнозирования состояния вечной мерзлоты.
«
"Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны", - отметили в кабмине.
Результаты мониторинга будут публиковаться на официальном сайте Росгидромета.
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