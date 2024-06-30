https://ria.ru/20240630/nato-1956505791.html

Экс-генсек НАТО заявил, что Европа не готова к победе Трампа

Экс-генсек НАТО заявил, что Европа не готова к победе Трампа - РИА Новости, 30.06.2024

Экс-генсек НАТО заявил, что Европа не готова к победе Трампа

Европейские страны-члены НАТО не готовы к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, заявил в интервью немецкому телеканалу... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:35

2024-06-30T20:35

2024-06-30T20:35

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олаф шольц

нато

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО не готовы к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, заявил в интервью немецкому телеканалу NTV бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Короткий ответ - нет. Но мы подготовлены лучше, чем в 2016 году (когда Трамп впервые стал президентом - ред.). В 2014 году, когда был мой последний саммит НАТО в качестве генерального секретаря, мы решили, что в течение следующего десятилетия все союзники достигнут цели в 2%, что они должны тратить не менее 2% своего ВВП на оборону. Тогда было всего три такие страны. Теперь, десять лет спустя, 23 из 32 союзников выполняют целевой показатель в два процента. Так что мы лучше подготовлены. Трамп призвал к увеличению европейских инвестиций в нашу собственную оборону. Мы услышали сообщение: Европа уже в пути. Но это был очень медленный процесс, слишком медленный. Нам нужно ускоряться", - ответил Фог Расмуссен на вопрос, готова ли Европа ко второму президентскому сроку Трампа. Он также подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне. Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны", - сказал экс-генсек НАТО. Кроме того, Фог Расмуссен полагает, что вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться на протяжении длительного времени. "Война будет продолжаться, как минимум, до конца 2024 года, поскольку (президент РФ Владимир - ред.) Путин надеется, что президентские выборы в США 5 ноября принесут перемены, которые могут ему так или иначе помочь. На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, то у них появятся хорошие шансы дать отпор русским", - добавил бывший глава альянса. Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009-2014 годах, до этого в 2001-2009 годах он был премьер-министром Дании, а в 2016-2019 годах был советником президента Украины.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240204/evropa-1925343167.html

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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, андерс фог расмуссен, олаф шольц, нато