Экс-генсек НАТО заявил, что Европа не готова к победе Трампа
Экс-генсек НАТО Расмуссен: европейские члены НАТО не готовы к победе Трампа
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО не готовы к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, заявил в интервью немецкому телеканалу NTV бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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"Короткий ответ - нет. Но мы подготовлены лучше, чем в 2016 году (когда Трамп впервые стал президентом - ред.). В 2014 году, когда был мой последний саммит НАТО в качестве генерального секретаря, мы решили, что в течение следующего десятилетия все союзники достигнут цели в 2%, что они должны тратить не менее 2% своего ВВП на оборону. Тогда было всего три такие страны. Теперь, десять лет спустя, 23 из 32 союзников выполняют целевой показатель в два процента. Так что мы лучше подготовлены. Трамп призвал к увеличению европейских инвестиций в нашу собственную оборону. Мы услышали сообщение: Европа уже в пути. Но это был очень медленный процесс, слишком медленный. Нам нужно ускоряться", - ответил Фог Расмуссен на вопрос, готова ли Европа ко второму президентскому сроку Трампа.
Он также подверг критике канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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"Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне. Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны", - сказал экс-генсек НАТО.
Кроме того, Фог Расмуссен полагает, что вооружённый конфликт на Украине будет продолжаться на протяжении длительного времени.
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"Война будет продолжаться, как минимум, до конца 2024 года, поскольку (президент РФ Владимир - ред.) Путин надеется, что президентские выборы в США 5 ноября принесут перемены, которые могут ему так или иначе помочь. На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, то у них появятся хорошие шансы дать отпор русским", - добавил бывший глава альянса.
Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009-2014 годах, до этого в 2001-2009 годах он был премьер-министром Дании, а в 2016-2019 годах был советником президента Украины.