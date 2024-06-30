https://ria.ru/20240630/most-1956444593.html
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин - РИА Новости, 30.06.2024
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост по состоянию на 13.00 превысила 800 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:52
2024-06-30T13:52
2024-06-30T13:52
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
происшествия
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост по состоянию на 13.00 превысила 800 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находятся 802 транспортных средства. Ожидание около трёх часов", - говорится в сообщении. При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 62 машины. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона.
https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html
https://ria.ru/20240516/most-1946336867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, тамань (станица), керчь, происшествия, крымский мост
Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Происшествия, Крымский мост
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь перед Крымским мостом на 13:00 мск превысила 800 машин