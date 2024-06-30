Рейтинг@Mail.ru
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/most-1956444593.html
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин - РИА Новости, 30.06.2024
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин
Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост по состоянию на 13.00 превысила 800 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T13:52
2024-06-30T13:52
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
происшествия
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_2a387142382616f2dc8e58ecc8c8b7a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост по состоянию на 13.00 превысила 800 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находятся 802 транспортных средства. Ожидание около трёх часов", - говорится в сообщении. При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 62 машины. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона.
https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html
https://ria.ru/20240516/most-1946336867.html
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884823733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad4c846341180b695fcd1434a821838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, тамань (станица), керчь, происшествия, крымский мост
Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Происшествия, Крымский мост
Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин

Очередь перед Крымским мостом на 13:00 мск превысила 800 машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост по состоянию на 13.00 превысила 800 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"В очереди со стороны Тамани находятся 802 транспортных средства. Ожидание около трёх часов", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В ГД прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста
17 июня, 15:09
При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 62 машины.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона.
Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму
Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
16 мая, 09:59
 
Краснодарский крайТамань (станица)КерчьПроисшествияКрымский мост
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала