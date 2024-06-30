https://ria.ru/20240630/most-1956444593.html

Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин

Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин - РИА Новости, 30.06.2024

Очередь перед Крымским мостом превысила 800 машин

Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост по состоянию на 13.00 превысила 800 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:52

2024-06-30T13:52

2024-06-30T13:52

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

происшествия

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Очередь со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост по состоянию на 13.00 превысила 800 машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "В очереди со стороны Тамани находятся 802 транспортных средства. Ожидание около трёх часов", - говорится в сообщении. При этом в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными в рамках транспортной безопасности, со стороны Керчи находятся 62 машины. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона.

https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html

https://ria.ru/20240516/most-1946336867.html

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, тамань (станица), керчь, происшествия, крымский мост