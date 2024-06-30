https://ria.ru/20240630/molodezh-1956458836.html

В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек

В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек - РИА Новости, 30.06.2024

В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек

Более трёх миллионов человек приняли участие в Дне молодежи по всей России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:11

2024-06-30T15:11

2024-06-30T15:28

общество

россия

москва

салехард

ксения разуваева

день молодежи россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трёх миллионов человек приняли участие в Дне молодежи по всей России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "А тем временем в мероприятиях Дня молодёжи по стране приняли участие уже более 3,2 миллиона человек", - написала Разуваева в своём Telegram-канале. Она отметила, что в воскресенье мероприятия в рамках Дня молодежи продолжаются в Москве и Салехарде. "А в восточной молодёжной столице Владивостоке молодёжная неделя продлится вплоть до Дня города 6 июля", - добавила глава агентства.

https://ria.ru/20240629/svadby-1956389263.html

россия

москва

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, салехард, ксения разуваева, день молодежи россии