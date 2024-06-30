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В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек - РИА Новости, 30.06.2024
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15:11 30.06.2024 (обновлено: 15:28 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/molodezh-1956458836.html
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек - РИА Новости, 30.06.2024
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек
Более трёх миллионов человек приняли участие в Дне молодежи по всей России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:11
2024-06-30T15:28
общество
россия
москва
салехард
ксения разуваева
день молодежи россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трёх миллионов человек приняли участие в Дне молодежи по всей России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "А тем временем в мероприятиях Дня молодёжи по стране приняли участие уже более 3,2 миллиона человек", - написала Разуваева в своём Telegram-канале. Она отметила, что в воскресенье мероприятия в рамках Дня молодежи продолжаются в Москве и Салехарде. "А в восточной молодёжной столице Владивостоке молодёжная неделя продлится вплоть до Дня города 6 июля", - добавила глава агентства.
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общество, россия, москва, салехард, ксения разуваева, день молодежи россии
Общество, Россия, Москва, Салехард, Ксения Разуваева, День молодежи России
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек

Разуваева: более 3,2 млн человек приняли участие в Дне молодежи по всей России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчастники танцевального флешмоба "Moscow Moves" на праздновании Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве. 29 июня 2024
Участники танцевального флешмоба Moscow Moves на праздновании Дня молодежи в парке культуры и отдыха Ходынское Поле в Москве. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участники танцевального флешмоба "Moscow Moves" на праздновании Дня молодежи в парке культуры и отдыха "Ходынское Поле" в Москве. 29 июня 2024
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трёх миллионов человек приняли участие в Дне молодежи по всей России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
«
"А тем временем в мероприятиях Дня молодёжи по стране приняли участие уже более 3,2 миллиона человек", - написала Разуваева в своём Telegram-канале.
Она отметила, что в воскресенье мероприятия в рамках Дня молодежи продолжаются в Москве и Салехарде.
"А в восточной молодёжной столице Владивостоке молодёжная неделя продлится вплоть до Дня города 6 июля", - добавила глава агентства.
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