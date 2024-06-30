https://ria.ru/20240630/molodezh-1956458836.html
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек - РИА Новости, 30.06.2024
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек
Более трёх миллионов человек приняли участие в Дне молодежи по всей России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:11
2024-06-30T15:11
2024-06-30T15:28
общество
россия
москва
салехард
ксения разуваева
день молодежи россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более трёх миллионов человек приняли участие в Дне молодежи по всей России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "А тем временем в мероприятиях Дня молодёжи по стране приняли участие уже более 3,2 миллиона человек", - написала Разуваева в своём Telegram-канале. Она отметила, что в воскресенье мероприятия в рамках Дня молодежи продолжаются в Москве и Салехарде. "А в восточной молодёжной столице Владивостоке молодёжная неделя продлится вплоть до Дня города 6 июля", - добавила глава агентства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, салехард, ксения разуваева, день молодежи россии
Общество, Россия, Москва, Салехард, Ксения Разуваева, День молодежи России
В Дне молодежи приняли участие более трех миллионов человек
Разуваева: более 3,2 млн человек приняли участие в Дне молодежи по всей России