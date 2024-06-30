https://ria.ru/20240630/molodezh-1956446596.html

Кировская область получила деньги на создание Молодежного центра

Кировская область получила деньги на создание Молодежного центра - РИА Новости, 30.06.2024

Кировская область получила деньги на создание Молодежного центра

Кировская область получила 112 миллионов рублей на создание Молодёжного центра в год, когда Киров отмечает свое 650-летие, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:00

2024-06-30T14:00

2024-06-30T14:00

кировская область

кировская область

александр соколов

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Кировская область получила 112 миллионов рублей на создание Молодёжного центра в год, когда Киров отмечает свое 650-летие, сообщил глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале. Кировская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах России "Регион для молодых" Росмолодёжи, который проводится по поручению президента РФ. "Регион получил субсидию более 112 миллионов рублей на реализацию программы "Вятка - территория возможностей". Заявка на конкурс была составлена совместно с молодыми людьми: активистами общественных объединений, студенческих отрядов, волонтёрских и патриотических организаций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. В рамках проекта в Кирове будет создан Центр "Моё место", который станет местом проведения крупных областных и городских мероприятий. "Мечта сбылась, и теперь в Кирове появится флагманский молодежный центр. Он будет открыт в исторической части города - на набережной Грина. На нескольких этажах разместятся открытые пространства для встреч и работы, зрительный зал на 200 мест, площадки для репетиций и тренировок, медиалаборатория. В следующем году приступим к ремонту здания. Юбилейный год используем как старт для изменений во всех сферах", - написал Соколов. Названия зон, расположенных в центре, содержат в себе призыв к действию: "Заходи", "Располагайся", "Общайся", "Развивай", "Создавай", "Узнавай", "Чувствуй", "Работай", "Вдохновляй", "Совершенствуйся", "Создавай". Кировская область уже становилась победителем программы "Регион для молодых" в 2022 году, она получила субсидию 69 миллионов рублей. На базе детского оздоровительного лагеря "Белочка" в 2023 году был создан молодёжный центр "Территория возможностей".

https://ria.ru/20240629/bokser-1956365256.html

https://ria.ru/20240619/matvienko-1953971807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировская область, александр соколов, киров, россия, общество