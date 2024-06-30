https://ria.ru/20240630/molodezh-1956446596.html
Кировская область получила деньги на создание Молодежного центра
Кировская область получила деньги на создание Молодежного центра - РИА Новости, 30.06.2024
Кировская область получила деньги на создание Молодежного центра
Кировская область получила 112 миллионов рублей на создание Молодёжного центра в год, когда Киров отмечает свое 650-летие, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:00
2024-06-30T14:00
2024-06-30T14:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Кировская область получила 112 миллионов рублей на создание Молодёжного центра в год, когда Киров отмечает свое 650-летие, сообщил глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале. Кировская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах России "Регион для молодых" Росмолодёжи, который проводится по поручению президента РФ. "Регион получил субсидию более 112 миллионов рублей на реализацию программы "Вятка - территория возможностей". Заявка на конкурс была составлена совместно с молодыми людьми: активистами общественных объединений, студенческих отрядов, волонтёрских и патриотических организаций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. В рамках проекта в Кирове будет создан Центр "Моё место", который станет местом проведения крупных областных и городских мероприятий. "Мечта сбылась, и теперь в Кирове появится флагманский молодежный центр. Он будет открыт в исторической части города - на набережной Грина. На нескольких этажах разместятся открытые пространства для встреч и работы, зрительный зал на 200 мест, площадки для репетиций и тренировок, медиалаборатория. В следующем году приступим к ремонту здания. Юбилейный год используем как старт для изменений во всех сферах", - написал Соколов. Названия зон, расположенных в центре, содержат в себе призыв к действию: "Заходи", "Располагайся", "Общайся", "Развивай", "Создавай", "Узнавай", "Чувствуй", "Работай", "Вдохновляй", "Совершенствуйся", "Создавай". Кировская область уже становилась победителем программы "Регион для молодых" в 2022 году, она получила субсидию 69 миллионов рублей. На базе детского оздоровительного лагеря "Белочка" в 2023 году был создан молодёжный центр "Территория возможностей".
https://ria.ru/20240629/bokser-1956365256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов, киров, россия, общество
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов, Киров, Россия, Общество
Кировская область получила деньги на создание Молодежного центра
Кировская область получила 112 миллионов рублей на создание Молодежного центра
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости.
Кировская область получила 112 миллионов рублей на создание Молодёжного центра в год, когда Киров отмечает свое 650-летие, сообщил глава региона Александр Соколов в своем Telegram-канале
.
Кировская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах России
"Регион для молодых" Росмолодёжи, который проводится по поручению президента РФ.
"Регион получил субсидию более 112 миллионов рублей на реализацию программы "Вятка - территория возможностей". Заявка на конкурс была составлена совместно с молодыми людьми: активистами общественных объединений, студенческих отрядов, волонтёрских и патриотических организаций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В рамках проекта в Кирове будет создан Центр "Моё место", который станет местом проведения крупных областных и городских мероприятий.
"Мечта сбылась, и теперь в Кирове появится флагманский молодежный центр. Он будет открыт в исторической части города - на набережной Грина. На нескольких этажах разместятся открытые пространства для встреч и работы, зрительный зал на 200 мест, площадки для репетиций и тренировок, медиалаборатория. В следующем году приступим к ремонту здания. Юбилейный год используем как старт для изменений во всех сферах", - написал Соколов.
Названия зон, расположенных в центре, содержат в себе призыв к действию: "Заходи", "Располагайся", "Общайся", "Развивай", "Создавай", "Узнавай", "Чувствуй", "Работай", "Вдохновляй", "Совершенствуйся", "Создавай".
Кировская область уже становилась победителем программы "Регион для молодых" в 2022 году, она получила субсидию 69 миллионов рублей. На базе детского оздоровительного лагеря "Белочка" в 2023 году был создан молодёжный центр "Территория возможностей".