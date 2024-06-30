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Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа" - РИА Новости, 30.06.2024
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14:23 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/moldaviya-1956450377.html
Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа"
Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа" - РИА Новости, 30.06.2024
Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа"
Власти Молдавии сосредоточились на милитаризации в то время, как жители республики находятся на грани отчаяния, заявила пресс-служба оппозиционного блока... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:23
2024-06-30T14:23
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Власти Молдавии сосредоточились на милитаризации в то время, как жители республики находятся на грани отчаяния, заявила пресс-служба оппозиционного блока "Победа". Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Очень многие люди в стране находятся на грани отчаяния, чувствуют, что власть не заинтересована им помогать. У режима другие задачи — милитаризация, разграбление и уничтожение Молдавии", - говорится в заявлении блока. Представители блока отмечают, что большинство законов в парламенте принимается даже без обсуждений с оппозицией. В связи с этим депутаты от блока "Победа" предпочитают встречаться с гражданами, чтобы вместе с ними определять актуальные направления для работы. "Главная задача сегодня — консолидация общества перед референдумом и выборами президента. 20 октября очень важно сказать твердое "Нет!" уничтожению нашей страны. Все вместе мы должны помешать безумным планам Санду", - говорится в заявлении. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956211160.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Жители Молдавии в отчаянии, заявили в блоке "Победа"

Оппозиционный блок "Победа": власти Молдавии сосредоточились на милитаризации

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июн - РИА Новости. Власти Молдавии сосредоточились на милитаризации в то время, как жители республики находятся на грани отчаяния, заявила пресс-служба оппозиционного блока "Победа".
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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"Очень многие люди в стране находятся на грани отчаяния, чувствуют, что власть не заинтересована им помогать. У режима другие задачи — милитаризация, разграбление и уничтожение Молдавии", - говорится в заявлении блока.
Представители блока отмечают, что большинство законов в парламенте принимается даже без обсуждений с оппозицией. В связи с этим депутаты от блока "Победа" предпочитают встречаться с гражданами, чтобы вместе с ними определять актуальные направления для работы.
"Главная задача сегодня — консолидация общества перед референдумом и выборами президента. 20 октября очень важно сказать твердое "Нет!" уничтожению нашей страны. Все вместе мы должны помешать безумным планам Санду", - говорится в заявлении.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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