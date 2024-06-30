https://ria.ru/20240630/mks-1956393718.html

Орбиту МКС скорректировали для запуска "Союза МС-26"

Орбиту МКС скорректировали для запуска "Союза МС-26" - РИА Новости, 30.06.2024

Орбиту МКС скорректировали для запуска "Союза МС-26"

Орбиту МКС скорректировали для обеспечения запуска "Союза МС-26" и приземления "Союза МС-25", сообщается на официальном сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:12

2024-06-30T02:12

2024-06-30T05:38

байконур (город)

николай чуб

олег кононенко

роскосмос

наса

александр гребенкин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Орбиту МКС скорректировали для обеспечения запуска "Союза МС-26" и приземления "Союза МС-25", сообщается на официальном сайте "Роскосмоса"."Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26" и приземления "Союза МС-25", запланированных в сентябре 2024 года. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-26", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 01.39 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 метров в секунду", — говорится в сообщении.Отмечается, что средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,36 километра и достигла 418,25 километра. Также в "Роскосмосе" подчеркнули, что за все время полета МКС проведена 361 коррекция высоты ее орбиты, 204 из них провели с помощью двигателей кораблей "Прогресс".На станции сейчас работает экипаж 71-й длительной экспедиции, в который входят Олег Кононенко, Николай Чуб, Трейси Дайсон, Александр Гребёнкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, а также экипаж корабля Starliner (полет Boe-CFT) — астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. В "Роскосмосе" добавили, что возвращение корабля "Союз МС-25" с экипажем 71-й длительной экспедиции планируется 23 сентября."Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечается на 11 сентября. В основной экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит", — добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240604/prokhorov-1950369139.html

https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html

байконур (город)

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байконур (город), николай чуб, олег кононенко, роскосмос, наса, александр гребенкин