Орбиту МКС скорректировали для запуска "Союза МС-26"
Орбиту МКС скорректировали для запуска "Союза МС-26" и приземления "Союза МС-25"
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Орбиту МКС скорректировали для обеспечения запуска "Союза МС-26" и приземления "Союза МС-25", сообщается на официальном сайте "Роскосмоса".
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"Сегодня орбиту Международной космической станции скорректировали для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26" и приземления "Союза МС-25", запланированных в сентябре 2024 года. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-26", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 01.39 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,36 километра и достигла 418,25 километра. Также в "Роскосмосе" подчеркнули, что за все время полета МКС проведена 361 коррекция высоты ее орбиты, 204 из них провели с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
На станции сейчас работает экипаж 71-й длительной экспедиции, в который входят Олег Кононенко, Николай Чуб, Трейси Дайсон, Александр Гребёнкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, а также экипаж корабля Starliner (полет Boe-CFT) — астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. В "Роскосмосе" добавили, что возвращение корабля "Союз МС-25" с экипажем 71-й длительной экспедиции планируется 23 сентября.
"Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечается на 11 сентября. В основной экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит", — добавили в ведомстве.