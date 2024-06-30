https://ria.ru/20240630/mina-1956486261.html

У берегов Турции обезвредили украинскую мину

У берегов Турции обезвредили украинскую мину - РИА Новости, 30.06.2024

У берегов Турции обезвредили украинскую мину

Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море, пишет газета Milliyet. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:22

2024-06-30T18:22

2024-06-30T21:10

в мире

турция

черное море

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СТАМБУЛ, 30 июн — РИА Новости. Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море, пишет газета Milliyet. По данным СМИ, подозрительный объект заметили в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. Из-за этого доступ на пляжи временно ограничили. "На место происшествия прибыли полиция и Береговая охрана. <...> В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения", — говорится в публикации.В воскресенье днем мину уничтожили саперы-водолазы, на время операции было приостановлено движение на ближайшей к пляжу автотрассе. К 14:00 пляжи вновь открыли для отдыхающих. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea). Ожидается, что группа начнет активную деятельность с 2 июля. ФСБ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течений. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с проходящих через проливы судов.

https://ria.ru/20240106/mina-1919932830.html

https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html

https://ria.ru/20230925/raketa-1898594476.html

турция

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, черное море, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)