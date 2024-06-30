Рейтинг@Mail.ru
У берегов Турции обезвредили украинскую мину - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 30.06.2024 (обновлено: 21:10 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/mina-1956486261.html
У берегов Турции обезвредили украинскую мину
У берегов Турции обезвредили украинскую мину - РИА Новости, 30.06.2024
У берегов Турции обезвредили украинскую мину
Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море, пишет газета Milliyet. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:22
2024-06-30T21:10
в мире
турция
черное море
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_97c0aa8a1e2d92b65d96660ffac5642d.jpg
СТАМБУЛ, 30 июн — РИА Новости. Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море, пишет газета Milliyet. По данным СМИ, подозрительный объект заметили в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. Из-за этого доступ на пляжи временно ограничили. &quot;На место происшествия прибыли полиция и Береговая охрана. &lt;...&gt; В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения&quot;, — говорится в публикации.В воскресенье днем мину уничтожили саперы-водолазы, на время операции было приостановлено движение на ближайшей к пляжу автотрассе. К 14:00 пляжи вновь открыли для отдыхающих. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea). Ожидается, что группа начнет активную деятельность с 2 июля. ФСБ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течений. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с проходящих через проливы судов.
https://ria.ru/20240106/mina-1919932830.html
https://ria.ru/20240213/ukraina-1927001702.html
https://ria.ru/20230925/raketa-1898594476.html
турция
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156048/67/1560486752_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_d7afbe605080ad464d6631b0bf80ddba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, черное море, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Турция, Черное море, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
У берегов Турции обезвредили украинскую мину

Milliyet: в Черном море у берегов Турции саперы обезвредили украинскую мину

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкУ побережья Турции
У побережья Турции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
У побережья Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 июн — РИА Новости. Турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море, пишет газета Milliyet.
По данным СМИ, подозрительный объект заметили в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега у города Эрегли, на глубине пяти метров. Из-за этого доступ на пляжи временно ограничили.
Грузовые суда в Черном море у берегов Турции - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
В турецком порту на Черном море в рыболовные сети попала мина
6 января, 13:19
«

"На место происшествия прибыли полиция и Береговая охрана. <...> В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения", — говорится в публикации.

В воскресенье днем мину уничтожили саперы-водолазы, на время операции было приостановлено движение на ближайшей к пляжу автотрассе. К 14:00 пляжи вновь открыли для отдыхающих.
Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море (MCM Black Sea). Ожидается, что группа начнет активную деятельность с 2 июля.
ФСБ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течений.
Морской тральщик Валентин Пикуль Черноморского флота РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Тральщики провели разведку в Черном море в условиях минной опасности
13 февраля, 09:52
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с проходящих через проливы судов.
Пляж в городе Созополь, Болгария - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
ВМС Болгарии нашли часть от зенитной ракеты на пляже в Созополе
25 сентября 2023, 21:04
 
В миреТурцияЧерное мореРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала