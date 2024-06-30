https://ria.ru/20240630/mask-1956396174.html

"Я выскажу": Маск резко ответил на выпад проукраинского пользователя

"Я выскажу": Маск резко ответил на выпад проукраинского пользователя - РИА Новости, 30.06.2024

"Я выскажу": Маск резко ответил на выпад проукраинского пользователя

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на обвинение в предвзятости со стороны симпатизирующего Украине пользователя соцсети X после своего ироничного... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T03:22

2024-06-30T03:22

2024-06-30T03:22

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сша

джо байден

илон маск

предвыборные дебаты трампа и байдена

дональд трамп

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на обвинение в предвзятости со стороны симпатизирующего Украине пользователя соцсети X после своего ироничного поста, посвященного дебатам президента США Джо Байдена и Дональда Трампа.Ранее Маск посмеялся над постом Демократической партии в X о "победе" Байдена на дебатах, написав в комментариях "лол". После этого один из пользователей, который отметил свой аккаунт флагами США и Украины, а в подписи указал "За Украину", обвинил бизнесмена в предвзятости."Платформа (X. – прим. ред.) нейтральна, но я буду высказывать любое мнение, которое у меня есть. В этом весь смысл свободы слова!" — ответил Маск.Миллиардер ранее дал понять, что будет голосовать за Трампа на предстоящих президентских выборах и, по данным СМИ, недавно обсуждал с другими единомышленниками, как лучше всего "противостоять второму сроку" Байдена.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956384089.html

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в мире, украина, сша, джо байден, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена , дональд трамп