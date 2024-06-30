https://ria.ru/20240630/makron-1956523803.html

Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции

Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции - РИА Новости, 30.06.2024

Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе страны, чтобы найти альянсы для борьбы с партией "Национальное... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T23:45

2024-06-30T23:45

2024-06-30T23:59

франция

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

в мире

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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе страны, чтобы найти альянсы для борьбы с партией "Национальное объединение", которая, предварительно, одерживает победу в первом туре парламентских выборов, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV."Эммануэль Макрон попросил своей команде изучить каждый округ, чтобы найти альянсы, в том числе с кандидатами от партии "Непокоренная Франция", чтобы заблокировать "Национальное объединение", - сообщает телеканал.Отмечается, что в понедельник Макрон проведет "стратегическую встречу в Елисейском дворце" по теме выборов.Левая партия "Непокоренная Франция" перед первым туром парламентских выборов в стране вступила в коалицию левых сил "Новый народный фронт", куда также вошли Французская коммунистическая партия (ФКП), социалисты, зеленые и другие политические движения левой ориентации.

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Наталья Макарова

франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, в мире