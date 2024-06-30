https://ria.ru/20240630/makron-1956523803.html
Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции
Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции - РИА Новости, 30.06.2024
Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе страны, чтобы найти альянсы для борьбы с партией "Национальное... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:45
2024-06-30T23:45
2024-06-30T23:59
франция
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
в мире
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе страны, чтобы найти альянсы для борьбы с партией "Национальное объединение", которая, предварительно, одерживает победу в первом туре парламентских выборов, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV."Эммануэль Макрон попросил своей команде изучить каждый округ, чтобы найти альянсы, в том числе с кандидатами от партии "Непокоренная Франция", чтобы заблокировать "Национальное объединение", - сообщает телеканал.Отмечается, что в понедельник Макрон проведет "стратегическую встречу в Елисейском дворце" по теме выборов.Левая партия "Непокоренная Франция" перед первым туром парламентских выборов в стране вступила в коалицию левых сил "Новый народный фронт", куда также вошли Французская коммунистическая партия (ФКП), социалисты, зеленые и другие политические движения левой ориентации.
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире
Макрон поручил изучить ситуацию в каждом избирательном округе Франции
BFMTV: Макрон ищет альянсы с оппозицией, чтобы не допустить победы партии Ле Пен