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Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению - РИА Новости, 30.06.2024
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21:32 30.06.2024 (обновлено: 21:53 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/makron-1956512485.html
Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению
Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению - РИА Новости, 30.06.2024
Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому" объединению против правой партии "Национальное объединение" во... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:32
2024-06-30T21:53
эммануэль макрон
в мире
франция
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому" объединению против правой партии "Национальное объединение" во втором туре парламентских выборов во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письменное заявление Макрона."Перед лицом Национального объединения пришло время для широкого демократического и республиканского объединения перед вторым раундом (парламентских выборов - ред.)", - цитирует агентство заявление.По словам Макрона, высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности текущего голосования для французов и желании прояснить политическую ситуацию в стране.Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
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эммануэль макрон, в мире, франция, выборы в европарламент — 2024
Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Выборы в Европарламент — 2024
Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению

СМИ: Макрон призвал к широкому демократическому и республиканскому объединению

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к "широкому демократическому и республиканскому" объединению против правой партии "Национальное объединение" во втором туре парламентских выборов во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на письменное заявление Макрона.
«
"Перед лицом Национального объединения пришло время для широкого демократического и республиканского объединения перед вторым раундом (парламентских выборов - ред.)", - цитирует агентство заявление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
По словам Макрона, высокая явка в первом туре парламентских выборов свидетельствует о важности текущего голосования для французов и желании прояснить политическую ситуацию в стране.
Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет крайне правая партия "Национальное объединение" с 37% голосов. За ней идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%.
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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Эммануэль МакронВ миреФранцияВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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