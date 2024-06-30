СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско
Sky: авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Большая авантюра" президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент, похоже, обречена на провал, пишет в своей статье европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.
Как отмечает автор, опросы общественного мнения показывают, что в ходе предстоящего голосования партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" окажется лидером, альянс левых, вероятно, займет второе место, а правоцентристская партия Макрона — третье. Еще месяц назад ничего подобного нельзя было предсказать, подчеркивает он.
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Перед выборами в Европарламент всем было ясно, что блок Макрона, скорее всего, потерпит на них поражение, уступив альянсу правых. При этом французский президент, "униженный масштабами своего поражения", сразу же объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы.
"Его логика заключалась в том, что нация <…> каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", — резюмирует Парсонс.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.