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СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско - РИА Новости, 30.06.2024
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02:32 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html
СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско
СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско - РИА Новости, 30.06.2024
СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско
"Большая авантюра" президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент, похоже, обречена на провал, пишет в своей статье европейский... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T02:32
2024-06-30T02:32
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Большая авантюра" президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент, похоже, обречена на провал, пишет в своей статье европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.Как отмечает автор, опросы общественного мнения показывают, что в ходе предстоящего голосования партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" окажется лидером, альянс левых, вероятно, займет второе место, а правоцентристская партия Макрона — третье. Еще месяц назад ничего подобного нельзя было предсказать, подчеркивает он.Перед выборами в Европарламент всем было ясно, что блок Макрона, скорее всего, потерпит на них поражение, уступив альянсу правых. При этом французский президент, "униженный масштабами своего поражения", сразу же объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы."Его логика заключалась в том, что нация &lt;…&gt; каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", — резюмирует Парсонс.На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240627/frantsiya-1955861926.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент
СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско

Sky: авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Большая авантюра" президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент, похоже, обречена на провал, пишет в своей статье европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.
Как отмечает автор, опросы общественного мнения показывают, что в ходе предстоящего голосования партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" окажется лидером, альянс левых, вероятно, займет второе место, а правоцентристская партия Макрона — третье. Еще месяц назад ничего подобного нельзя было предсказать, подчеркивает он.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Перед выборами в Европарламент всем было ясно, что блок Макрона, скорее всего, потерпит на них поражение, уступив альянсу правых. При этом французский президент, "униженный масштабами своего поражения", сразу же объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы.
"Его логика заключалась в том, что нация <…> каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", — резюмирует Парсонс.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Голосование на парламентских выборах во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Процедура парламентских выборов во Франции
01:10
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
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