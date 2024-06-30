Эксперт оценил перспективы Ле Пен на выборах
Эксперт Бордачев: партия Ле Пен на выборах может набрать больше всех
© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех голосов, но недостаточно для формирования правительства, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
"Партия Марин ле Пэн может набрать больше всех, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство", - сказал Бордачев.
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Он добавил, что достаточно много голосов получат "левые", движение президента Франции Эммануэля Макрона будет на третьем месте и он потеряет возможность формировать партийное правительство, но попробует "отыграться", заблокировав возможность других, тех, кто наберет больше голосов, сформировать свое партийное правительство.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.