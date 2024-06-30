Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы Ле Пен на выборах - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 30.06.2024 (обновлено: 07:01 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/le_pen-1956401967.html
Эксперт оценил перспективы Ле Пен на выборах
Эксперт оценил перспективы Ле Пен на выборах - РИА Новости, 30.06.2024
Эксперт оценил перспективы Ле Пен на выборах
Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T06:48
2024-06-30T07:01
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_8dca34af96cf499a19ff4e766460ed00.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех голосов, но недостаточно для формирования правительства, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. "Партия Марин ле Пэн может набрать больше всех, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство", - сказал Бордачев. Он добавил, что достаточно много голосов получат "левые", движение президента Франции Эммануэля Макрона будет на третьем месте и он потеряет возможность формировать партийное правительство, но попробует "отыграться", заблокировав возможность других, тех, кто наберет больше голосов, сформировать свое партийное правительство. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951933800_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e55b76a52187fcb6aa5d8ad734799e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Эксперт оценил перспективы Ле Пен на выборах

Эксперт Бордачев: партия Ле Пен на выборах может набрать больше всех

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех голосов, но недостаточно для формирования правительства, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
"Партия Марин ле Пэн может набрать больше всех, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство", - сказал Бордачев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
Он добавил, что достаточно много голосов получат "левые", движение президента Франции Эммануэля Макрона будет на третьем месте и он потеряет возможность формировать партийное правительство, но попробует "отыграться", заблокировав возможность других, тех, кто наберет больше голосов, сформировать свое партийное правительство.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
СМИ: авантюра Макрона потерпела фиаско
02:32
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала