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Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса - РИА Новости, 30.06.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
18:01 30.06.2024 (обновлено: 18:45 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/laureat-1956483797.html
Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса
Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса - РИА Новости, 30.06.2024
Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса
Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T18:01
2024-06-30T18:45
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. "Одна из традиций фестиваля (литературного фестиваля Роберта Рождественского - ред) – присуждение раз в два года литературной премии Роберта Рождественского. Губернатор края Виктор Томенко объявил, что по решению экспертной комиссии в 2024 году лауреатом этой премии стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса", - говорится в сообщении. На вручение премии священник приехать не смог, но прислал благодарность организаторам и участникам фестиваля. Трибушный отметил, что присуждение литературной премии Роберта Рождественского для него – это большой и неожиданный дар. Губернатор считает, что Трибушный, как и Рождественский, является голосом своего поколения. "Его называют "одной из ключевых величин поэтического ландшафта Донбасса" - так говорят специалисты, так оценивают эксперты. Потому что его творчество, его поэзия сродни поэзии и таланту Роберта Ивановича Рождественского. Она идет от самого сердца и является своего рода голосом своего поколения, который обращен в века", – отметил Томенко. Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходил в течение четырех дней в Барнауле, Тальменке, Косихе, Новоалтайске и Алейске Алтайского края. Почетными гостями и участниками стали родные и близкие поэта - дочь Екатерина Рождественская с сыновьями и внучкой, а также народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Писательскую делегацию представили поэты: Ирина Каренина (г. Минск), Михаил Иверов (г. Москва), Павел Шаров (г. Саратов). Ярким завершением фестиваля стала концертная программа Певцова и группы "Певцовъ-оркестр".
https://ria.ru/20240629/festival-1956335961.html
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донбасс, алтайский край, барнаул, роберт рождественский, виктор томенко, екатерина рождественская
Алтайский край, Донбасс, Алтайский край, Барнаул, Роберт Рождественский, Виктор Томенко, Екатерина Рождественская
Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса

Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса

© Фото : Пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко во время выступления на Литературном фестивале Роберта Рождественского. 30 июня 2024
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время выступления на Литературном фестивале Роберта Рождественского. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время выступления на Литературном фестивале Роберта Рождественского. 30 июня 2024
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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"Одна из традиций фестиваля (литературного фестиваля Роберта Рождественского - ред) – присуждение раз в два года литературной премии Роберта Рождественского. Губернатор края Виктор Томенко объявил, что по решению экспертной комиссии в 2024 году лауреатом этой премии стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса", - говорится в сообщении.
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На вручение премии священник приехать не смог, но прислал благодарность организаторам и участникам фестиваля. Трибушный отметил, что присуждение литературной премии Роберта Рождественского для него – это большой и неожиданный дар. Губернатор считает, что Трибушный, как и Рождественский, является голосом своего поколения.
«
"Его называют "одной из ключевых величин поэтического ландшафта Донбасса" - так говорят специалисты, так оценивают эксперты. Потому что его творчество, его поэзия сродни поэзии и таланту Роберта Ивановича Рождественского. Она идет от самого сердца и является своего рода голосом своего поколения, который обращен в века", – отметил Томенко.
Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходил в течение четырех дней в Барнауле, Тальменке, Косихе, Новоалтайске и Алейске Алтайского края. Почетными гостями и участниками стали родные и близкие поэта - дочь Екатерина Рождественская с сыновьями и внучкой, а также народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Писательскую делегацию представили поэты: Ирина Каренина (г. Минск), Михаил Иверов (г. Москва), Павел Шаров (г. Саратов). Ярким завершением фестиваля стала концертная программа Певцова и группы "Певцовъ-оркестр".
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Алтайский крайДонбассАлтайский крайБарнаулРоберт РождественскийВиктор ТоменкоЕкатерина Рождественская
 
 
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