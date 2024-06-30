Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса
Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса
© Фото : Пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко во время выступления на Литературном фестивале Роберта Рождественского. 30 июня 2024
© Фото : Пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время выступления на Литературном фестивале Роберта Рождественского. 30 июня 2024
БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
"Одна из традиций фестиваля (литературного фестиваля Роберта Рождественского - ред) – присуждение раз в два года литературной премии Роберта Рождественского. Губернатор края Виктор Томенко объявил, что по решению экспертной комиссии в 2024 году лауреатом этой премии стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса", - говорится в сообщении.
На вручение премии священник приехать не смог, но прислал благодарность организаторам и участникам фестиваля. Трибушный отметил, что присуждение литературной премии Роберта Рождественского для него – это большой и неожиданный дар. Губернатор считает, что Трибушный, как и Рождественский, является голосом своего поколения.
«
"Его называют "одной из ключевых величин поэтического ландшафта Донбасса" - так говорят специалисты, так оценивают эксперты. Потому что его творчество, его поэзия сродни поэзии и таланту Роберта Ивановича Рождественского. Она идет от самого сердца и является своего рода голосом своего поколения, который обращен в века", – отметил Томенко.
Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходил в течение четырех дней в Барнауле, Тальменке, Косихе, Новоалтайске и Алейске Алтайского края. Почетными гостями и участниками стали родные и близкие поэта - дочь Екатерина Рождественская с сыновьями и внучкой, а также народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Писательскую делегацию представили поэты: Ирина Каренина (г. Минск), Михаил Иверов (г. Москва), Павел Шаров (г. Саратов). Ярким завершением фестиваля стала концертная программа Певцова и группы "Певцовъ-оркестр".