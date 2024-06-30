https://ria.ru/20240630/laureat-1956483797.html

Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса

Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса - РИА Новости, 30.06.2024

Лауреатом премии Роберта Рождественского стал священник из Донбасса

Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T18:01

2024-06-30T18:01

2024-06-30T18:45

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алтайский край

барнаул

роберт рождественский

виктор томенко

екатерина рождественская

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БАРНАУЛ, 30 июн - РИА Новости. Лауреатом литературной премии Роберта Рождественского стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. "Одна из традиций фестиваля (литературного фестиваля Роберта Рождественского - ред) – присуждение раз в два года литературной премии Роберта Рождественского. Губернатор края Виктор Томенко объявил, что по решению экспертной комиссии в 2024 году лауреатом этой премии стал поэт, филолог, священник Дмитрий Трибушный из Донбасса", - говорится в сообщении. На вручение премии священник приехать не смог, но прислал благодарность организаторам и участникам фестиваля. Трибушный отметил, что присуждение литературной премии Роберта Рождественского для него – это большой и неожиданный дар. Губернатор считает, что Трибушный, как и Рождественский, является голосом своего поколения. "Его называют "одной из ключевых величин поэтического ландшафта Донбасса" - так говорят специалисты, так оценивают эксперты. Потому что его творчество, его поэзия сродни поэзии и таланту Роберта Ивановича Рождественского. Она идет от самого сердца и является своего рода голосом своего поколения, который обращен в века", – отметил Томенко. Литературный фестиваль Роберта Рождественского проходил в течение четырех дней в Барнауле, Тальменке, Косихе, Новоалтайске и Алейске Алтайского края. Почетными гостями и участниками стали родные и близкие поэта - дочь Екатерина Рождественская с сыновьями и внучкой, а также народный артист России Дмитрий Певцов, заслуженный артист Республики Карелия Владислав Косарев. Писательскую делегацию представили поэты: Ирина Каренина (г. Минск), Михаил Иверов (г. Москва), Павел Шаров (г. Саратов). Ярким завершением фестиваля стала концертная программа Певцова и группы "Певцовъ-оркестр".

https://ria.ru/20240629/festival-1956335961.html

https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, алтайский край, барнаул, роберт рождественский, виктор томенко, екатерина рождественская