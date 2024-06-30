https://ria.ru/20240630/krokus-1956390133.html

В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса"

В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса" - РИА Новости, 30.06.2024

В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса"

Периметр сгоревшего в результате теракта "Крокус Сити Холла" необходимо восстановить, заявили РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T00:07

2024-06-30T00:07

2024-06-30T09:08

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

москва

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

крокус сити холл

crocus group

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Периметр сгоревшего в результате теракта "Крокус Сити Холла" необходимо восстановить, заявили РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. Как указали в компании, площадь комплекса составляет 400 тысяч "квадратов", из них на периметр и прогоревшую кровлю приходятся десять тысяч.В Crocus Group пояснили важность восстановления периметра для безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. Все остальные вопросы в компании пообещали "решать по мере необходимости".Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал на месте "Крокус Сити Холла" восстанавливать не будут. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" в результате пожара полностью сгорел.Президент Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240619/krokus-1953840326.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935502215.html

красногорск

москва

московская область (подмосковье)

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