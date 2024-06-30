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В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса" - РИА Новости, 30.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:07 30.06.2024 (обновлено: 09:08 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/krokus-1956390133.html
В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса"
В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса" - РИА Новости, 30.06.2024
В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса"
Периметр сгоревшего в результате теракта "Крокус Сити Холла" необходимо восстановить, заявили РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T00:07
2024-06-30T09:08
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
москва
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
крокус сити холл
crocus group
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Периметр сгоревшего в результате теракта "Крокус Сити Холла" необходимо восстановить, заявили РИА Новости в пресс-службе Crocus Group. Как указали в компании, площадь комплекса составляет 400 тысяч "квадратов", из них на периметр и прогоревшую кровлю приходятся десять тысяч.В Crocus Group пояснили важность восстановления периметра для безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. Все остальные вопросы в компании пообещали "решать по мере необходимости".Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал на месте "Крокус Сити Холла" восстанавливать не будут. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" в результате пожара полностью сгорел.Президент Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240619/krokus-1953840326.html
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красногорск
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происшествия, красногорск, москва, московская область (подмосковье), андрей воробьев, крокус сити холл, crocus group, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Москва, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Crocus Group, Крокус
В Crocus Group отметили необходимость восстановления периметра "Крокуса"

Crocus Group: периметр сгоревшего "Крокус Сити Холла" необходимо восстановить

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Обстановка у "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Периметр сгоревшего в результате теракта "Крокус Сити Холла" необходимо восстановить, заявили РИА Новости в пресс-службе Crocus Group.
Как указали в компании, площадь комплекса составляет 400 тысяч "квадратов", из них на периметр и прогоревшую кровлю приходятся десять тысяч.
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В Crocus Group пояснили важность восстановления периметра для безопасности посетителей и сотрудников соседних объектов. Все остальные вопросы в компании пообещали "решать по мере необходимости".
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал на месте "Крокус Сити Холла" восстанавливать не будут.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" в результате пожара полностью сгорел.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскМоскваМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКрокус Сити ХоллCrocus GroupКрокус
 
 
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