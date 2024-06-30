Сенатор Косачев поздравил коллег с Международным днем парламентаризма
Косачев: в нынешних условиях растет ценность контактов по парламентской линии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, поздравляя коллег с Международным днем парламентаризма, отметил, что в настоящее время растет важность каналов коммуникации по парламентской линии.
"Поэтому в нынешних условиях, когда у официальной дипломатии остается все меньше каналов для коммуникации, автоматически возрастает ценность контактов по парламентской линии. Знаю лично многих здравомыслящих политиков, в том числе, европейских, стремящихся к общеевропейской и мировой безопасности, которая невозможна без России. Но сегодня высказаться в пользу диалога и подлинного мира для многих невозможно, а то и просто опасно. В той же Европе как будто ожил дух маккартизма", - написал он в Telegram-канале.
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Косачев также отметил, что парламентарии могут играть большую роль в урегулировании длительного военного конфликта, потому что у них есть возможность выступать медиаторами между избирателями и властями. Он подчеркнул, что парламентарии Запада стремятся разорвать связи с российскими коллегами, тем самым "сводя эту эту роль до нуля". По мнению вице-спикера Совфеда, подобное уклонение от диалога является "признаком слабости и неуверенности в своей правоте".
"Несмотря на то, что за эти шесть лет мир резко изменился, неизменными остаются как глобальные вызовы и угрозы, так и необходимость поддерживать диалог. По крайней мере для тех, кто пока не утратил здравый смысл и не перешел от парламентской к мегафонной дипломатии", - добавил он.