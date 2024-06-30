https://ria.ru/20240630/knigi-1956400811.html

В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США

В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США - РИА Новости, 30.06.2024

В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США

Книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича, которые были напечатаны на деньги фонда американского полковника военной разведки... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T06:09

2024-06-30T06:09

2024-06-30T06:55

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сша

костромская область

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ЕНАКИЕВО (ДНР), 30 июн - РИА Новости. Книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича, которые были напечатаны на деньги фонда американского полковника военной разведки в резерве украинского происхождения, нашли в прифронтовой зоне в ДНР, рассказал РИА Новости мобилизованный из Костромской области с позывным "Цапля". "В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература… Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане - в 2007 году при содействии фонда из Чикаго", - сказал собеседник агентства. Книги находятся в первозданном виде, по словам мобилизованного, они были аккуратно завернуты и спрятаны на книжной полке. Также он добавил, что экстремистская литература им попадается часто. Два тома книги про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", созданного в Чикаго Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с ОУН* (Организация украинских националистов*, запрещенная в РФ экстремистская организация). В 1949 году Куляс вместе с родителями эмигрировал в США и построил там карьеру адвоката и банкира. В 1981 году получил степень магистра военной истории в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Получил звание полковника военной разведки в резерве. Еще в 2014 году Куляс говорил, что у США были на Украину большие надежды - она должна была стать образцом "демократии" для постсоветских стран.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html

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сша

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в мире, донецкая народная республика, сша, костромская область, роман шухевич