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В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США - РИА Новости, 30.06.2024
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06:09 30.06.2024 (обновлено: 06:55 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/knigi-1956400811.html
В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США
В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США - РИА Новости, 30.06.2024
В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США
Книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича, которые были напечатаны на деньги фонда американского полковника военной разведки... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T06:09
2024-06-30T06:55
в мире
донецкая народная республика
сша
костромская область
роман шухевич
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ЕНАКИЕВО (ДНР), 30 июн - РИА Новости. Книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича, которые были напечатаны на деньги фонда американского полковника военной разведки в резерве украинского происхождения, нашли в прифронтовой зоне в ДНР, рассказал РИА Новости мобилизованный из Костромской области с позывным "Цапля". "В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература… Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане - в 2007 году при содействии фонда из Чикаго", - сказал собеседник агентства. Книги находятся в первозданном виде, по словам мобилизованного, они были аккуратно завернуты и спрятаны на книжной полке. Также он добавил, что экстремистская литература им попадается часто. Два тома книги про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", созданного в Чикаго Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с ОУН* (Организация украинских националистов*, запрещенная в РФ экстремистская организация). В 1949 году Куляс вместе с родителями эмигрировал в США и построил там карьеру адвоката и банкира. В 1981 году получил степень магистра военной истории в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Получил звание полковника военной разведки в резерве. Еще в 2014 году Куляс говорил, что у США были на Украину большие надежды - она должна была стать образцом "демократии" для постсоветских стран.* Экстремистские организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941600027.html
донецкая народная республика
сша
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в мире, донецкая народная республика, сша, костромская область, роман шухевич
В мире, Донецкая Народная Республика, США, Костромская область, Роман Шухевич
В ДНР нашли экстремистскую литературу, напечатанную на деньги США

В ДНР нашли экстремистские книги с оправданием Шухевича, изданные на деньги США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕНАКИЕВО (ДНР), 30 июн - РИА Новости. Книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича, которые были напечатаны на деньги фонда американского полковника военной разведки в резерве украинского происхождения, нашли в прифронтовой зоне в ДНР, рассказал РИА Новости мобилизованный из Костромской области с позывным "Цапля".
«
"В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература… Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане - в 2007 году при содействии фонда из Чикаго", - сказал собеседник агентства.
Книги находятся в первозданном виде, по словам мобилизованного, они были аккуратно завернуты и спрятаны на книжной полке. Также он добавил, что экстремистская литература им попадается часто.
Два тома книги про Шухевича напечатаны на деньги фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", созданного в Чикаго Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны Куляс состоял в молодежной подпольной организации, которая сотрудничала с ОУН* (Организация украинских националистов*, запрещенная в РФ экстремистская организация).
В 1949 году Куляс вместе с родителями эмигрировал в США и построил там карьеру адвоката и банкира. В 1981 году получил степень магистра военной истории в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Получил звание полковника военной разведки в резерве. Еще в 2014 году Куляс говорил, что у США были на Украину большие надежды - она должна была стать образцом "демократии" для постсоветских стран.

* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаСШАКостромская областьРоман Шухевич
 
 
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