https://ria.ru/20240630/kndr-1956397909.html

В КНДР раскритиковали военные учения Японии, США и Южной Кореи

В КНДР раскритиковали военные учения Японии, США и Южной Кореи - РИА Новости, 30.06.2024

В КНДР раскритиковали военные учения Японии, США и Южной Кореи

МИД КНДР назвал военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge "неблагоразумными и провокационными" и заявил, что США с их помощью нагнетают военную... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T04:42

2024-06-30T04:42

2024-06-30T11:37

сша

южная корея

япония

теодор рузвельт

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СЕУЛ, 30 июн - РИА Новости. МИД КНДР назвал военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge "неблагоразумными и провокационными" и заявил, что США с их помощью нагнетают военную напряженность в регионе, оказывают давление на Дальний Восток России и пытаются сдерживать Китай, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что трехдневные военные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge, ставшие первыми в своем роде, завершились в Восточно-Китайском море. Как говорится в сообщении Отдела по внешней политике МИД КНДР, нынешние учения были первыми масштабными совместными военными учениями, проведенными под специальным названием. "Будем и дальше прилагать значительные усилия в целях сдерживания актов, нарушающих мир и стабильность на Корейском полуострове и планете", - так озаглавил свое сообщение МИД. Ведомство "решительно осудило" учения как "неблагоразумные и провокационные военные акты демонстративного характера", направленные против самостоятельных государств в регионе, включая КНДР, и предупредило о "пагубных" последствиях. "В основе этих учений лежит стратегическая попытка США нагнетать военную напряженность в регионе, оказать давление на Дальний Восток России и окружить Китай", - заявил МИД. Ведомство добавило, что стратегия США по "покорению мира" уже пересекла "красную линию" и отрицательно влияет на безопасность и геополитическую обстановку. Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи ранее сообщило, что на учениях отрабатывалось взаимодействие по семи отраслям, включая отражение ракетной атаки на море, а также противодействие кибератакам. В маневрах принимал участие американский авианосец "Теодор Рузвельт", отрабатывались взлет и посадки на палубу вертолетов MH60 и истребителей FA18. Всего в учениях были задействованы семь военных кораблей трех стран, а также истребители и патрульные самолеты. Это первые подобные учения, так как в отличие от предыдущих трехсторонних маневров, носивших разовый характер и направленных на отработку отдельных задач, эти учения носят комплексный характер и должны стать регулярными.

https://ria.ru/20231020/kndr-1903973876.html

https://ria.ru/20240316/kndr-1933407493.html

https://ria.ru/20231026/ucheniya-1905428470.html

сша

южная корея

япония

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сша, южная корея, япония, теодор рузвельт, fa