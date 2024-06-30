https://ria.ru/20240630/kinolog-1956395702.html

Кинолог рассказал, как защитить собаку от ультрафиолета

Кинолог рассказал, как защитить собаку от ультрафиолета - РИА Новости, 30.06.2024

Кинолог рассказал, как защитить собаку от ультрафиолета

Немногие собаководы задумываются, что летом на прогулке или тем более на пляже питомцев, как и людей, нужно защищать от воздействия ультрафиолета, иначе они... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T03:06

2024-06-30T03:06

2024-06-30T06:13

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949631908_0:56:3087:1792_1920x0_80_0_0_9e49cfdc6c43936cab5f89c6fd47131b.jpg

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Немногие собаководы задумываются, что летом на прогулке или тем более на пляже питомцев, как и людей, нужно защищать от воздействия ультрафиолета, иначе они могут получить ожоги, причем в зоне риска не только собаки без шерсти, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "В жаркие дни важно защищать собаку от прямых солнечных лучей. Если вы планируете провести длительное время на природе или на пляже, то нужно подумать о солнцезащитном креме. Обгореть на солнце могут не только собаки без шерсти, но и собаки с короткой и светлой шерстью. Загар не украшает животное, поэтому владельцам стоит внимательно относиться к защите собак от ультрафиолета", – сказал Голубев. Он уточнил, что самое сильное воздействие солнечные лучи оказывают на собак без шерсти. Из-за того, что их кожа ничем не защищена, даже во время короткой прогулки под палящим солнцем такие питомцы могут получить ожог. Также в зоне риска породы собак с короткой и светлой шерстью, такие, как далматины, питбули или бультерьеры, особенно на тех участках тела, где редкий шерстяной покров. Кроме того, кинолог призвал учитывать тот факт, что у любой собаки вне зависимости от типа шерсти есть такие участки тела, которые будут подвержены воздействию солнца, в частности, морда, нос, живот и уши. Особенно нужно защищать шрамы, если такие есть у пса. Помимо этого, солнце влияет на состояние шерсти животных, из-за частого воздействия ультрафиолета она может выцветать, становиться сухой и ломкой. Для того, чтобы обезопасить питомца, Голубев порекомендовал переносить прогулки на раннее утро или поздний вечер. Владельцам собак, которые находятся в зоне риска, важно приобрести солнцезащитный крем, отметил он. Наносить крем нужно за 10-15 минут до прогулки и обрабатывать область ушей, нос и другие уязвимые части тела. "Будьте внимательны, безопасный для человека солнцезащитный крем небезопасен для любимца. В их составе содержатся такие вещества, как оксид цинка, парааминобензойная кислота, которые при слизывании могут нанести вред собаке. Приобретите специальный солнцезащитный крем для животных, он безопасен для питомцев, состав разработан с учетом особенностей состава кожи и шерсти животных, кроме того, он безопасен для облизывания", - предупредил президент РКФ. Он также рассказал, что для собак без шерсти продаются специальные летние костюмы, которые сделаны из дышащей ткани и защищают кожу питомца от воздействия прямых солнечных лучей. Кроме того, нельзя забывать и о защите лап от раскаленного асфальта, подчеркнул кинолог. В жаркий день поверхности на улице нагреваются до предельных значений, даже несколько секунд контакта с горячим покрытием могут стать причиной ожога, поэтому на лапы можно надеть специальную обувь или использовать воск, рассказал Голубев.

https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html

https://ria.ru/20231022/kinolog-1904446579.html

https://ria.ru/20240609/kinolog-1951719743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)