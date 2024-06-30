В Киеве перекрасили мемориальную доску Булгакову
В Киеве восстановили первоначальный "бронзовый вид" мемориальной доски Булгакову
© Фото : Музей Булгакова в Киеве В Киеве неизвестные перекрасили бронзовой краской мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову на фасаде Литературно-мемориального музея
© Фото : Музей Булгакова в Киеве
В Киеве неизвестные перекрасили бронзовой краской мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову на фасаде Литературно-мемориального музея
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Киеве неизвестные перекрасили бронзовой краской мемориальную доску русскому писателю Михалу Булгакову на фасаде Литературно-мемориального музея, расположенного на Андреевском спуске, сообщает издание "Украинские новости".
Как сообщало 29 апреля 2023 года украинское издание "Страна", неизвестные облили красной краской мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Булгакова в Киеве. Тогда руководство музея приняло решение сохранить следы вандализма, чтобы донести до украинского общества, что историю надо изучать, а не отвергать. В таком виде доска просуществовала больше года.
"Рано утром 28 июня неизвестные тщательно закрасили бронзовой краской мемориальную доску М. Булгакову на здании музея. Это произошло между 3.00 и 6.00 часами (совпадает с мск), в промежуток, когда на Андреевском спуске продолжалось плановое отключение электричества", - пишет издание со ссылкой на сообщение музея.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
В Киеве улицу Булгакова переименовали в честь Кикабидзе
9 февраля, 23:54