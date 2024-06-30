https://ria.ru/20240630/kiev-1956475747.html

В Киеве перекрасили мемориальную доску Булгакову

В Киеве перекрасили мемориальную доску Булгакову - РИА Новости, 30.06.2024

В Киеве перекрасили мемориальную доску Булгакову

В Киеве неизвестные перекрасили бронзовой краской мемориальную доску русскому писателю Михалу Булгакову на фасаде Литературно-мемориального музея,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:59

2024-06-30T16:59

2024-06-30T16:59

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Киеве неизвестные перекрасили бронзовой краской мемориальную доску русскому писателю Михалу Булгакову на фасаде Литературно-мемориального музея, расположенного на Андреевском спуске, сообщает издание "Украинские новости". Как сообщало 29 апреля 2023 года украинское издание "Страна", неизвестные облили красной краской мемориальную доску на фасаде дома-музея писателя Булгакова в Киеве. Тогда руководство музея приняло решение сохранить следы вандализма, чтобы донести до украинского общества, что историю надо изучать, а не отвергать. В таком виде доска просуществовала больше года. "Рано утром 28 июня неизвестные тщательно закрасили бронзовой краской мемориальную доску М. Булгакову на здании музея. Это произошло между 3.00 и 6.00 часами (совпадает с мск), в промежуток, когда на Андреевском спуске продолжалось плановое отключение электричества", - пишет издание со ссылкой на сообщение музея. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936762219.html

https://ria.ru/20240209/ulitsa-1926519373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров