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В архангельской деревне восстанавливают храм Трех Святителей конца XIX века - РИА Новости, 30.06.2024
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Архангельская область
 
17:51 30.06.2024 (обновлено: 17:54 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/khram-1956481821.html
В архангельской деревне восстанавливают храм Трех Святителей конца XIX века
В архангельской деревне восстанавливают храм Трех Святителей конца XIX века - РИА Новости, 30.06.2024
В архангельской деревне восстанавливают храм Трех Святителей конца XIX века
Более 60 добровольцев из разных городов России восстанавливают построенную в конце XIX века и стоявшую закрытой более 100 лет церковь Трех Святителей в деревне... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:51
2024-06-30T17:54
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архангельская область
россия
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религия
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АРХАНГЕЛЬСК, 30 июн – РИА Новости. Более 60 добровольцев из разных городов России восстанавливают построенную в конце XIX века и стоявшую закрытой более 100 лет церковь Трех Святителей в деревне Кадь Архангельской области в рамках добровольческого проекта, сообщила пресс-служба правительства региона. Храм Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста находится в деревне Кадь Приморского округа Архангельской области. Это не только православная сокровищница, но и один из памятников архитектуры на Зимнем берегу Белого моря, который испокон веков тесно связан с монастырями и духовенством. Церковь построена в конце XIX века и представляет собой односветный четверик с пятигранной апсидой и притвором, над которым поставлена колокольня. Более ста лет назад храм Трех Святителей был закрыт и в дальнейшем сильно разрушен. В советское время здесь было хранилище зерна и сена. "Сегодня в восстановлении храма принимают участие более 60 добровольцев из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Якутска и других городов России в рамках добровольческого проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера", - говорится в сообщении. В воскресенье здесь впервые за 105 лет состоялась Божественная литургия. Как отметил в своей проповеди руководитель проекта "Общее дело" протоиерей Алексей Яковлев, церковь начала возрождаться благодаря самоотверженному труду двух экспедиций. "В храме остановлены процессы разрушения. Он будет жить еще много лет. И, дай Бог, доживет до того момента, когда будет полностью отреставрирован", — приводятся в сообщении слова священника. Как рассказала координатор проекта Лидия Курицына, на протяжении уже 17 лет на Русский Север ежегодно отправляются сотни добровольцев для проведения противоаварийных работ на памятниках деревянного зодчества. Храм Трех Святителей в деревне Кадь Приморского округа Архангельской области — один из объектов, сохраненных добровольцами проекта. "Ребятам пришлось существенно потрудиться, поскольку храм застали в удручающем состоянии. Полностью освободили храм от завалов, перекрыли кровлю и установили пол. Здорово, что все получилось, ребята из разных городов по-настоящему сплотились, чтобы дать храму вторую жизнь", — отметила Курицына. По проекту здесь продолжится установка кровли, подпорок и многое другое. "Но уже сегодня люди получили возможность приходить в храм круглогодично, а Север сохранил уникальное сокровище — один из деревянных памятников, подобных которым нет в мире", - отметили в правительстве региона. Участие в мероприятии приняла делегация Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) во главе с председателем наблюдательного совета фонда Анной Громовой. В Архангельской области делегация фонда находится сразу с несколькими миссиями, одна из которых — подписание соглашения о включении Архангельской области в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут". "Очень важно, когда люди сплачиваются, возвращают жителям сел и деревень место, где можно молиться. Проект "Императорский маршрут" направлен на объединение культуры, туризма, православия и истории. Архангельская область будет в нем уже 31 регионом", — пояснила Громова.
https://ria.ru/20240627/proekt-1955829656.html
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архангельская область, россия, белое море, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, религия
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Белое море, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Религия

В архангельской деревне восстанавливают храм Трех Святителей конца XIX века

© Фото : пресс-центр Правительства Архангельской областиХрам Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста в деревне Кадь в Архангельской области
Храм Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста в деревне Кадь в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : пресс-центр Правительства Архангельской области
Храм Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста в деревне Кадь в Архангельской области
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 30 июн – РИА Новости. Более 60 добровольцев из разных городов России восстанавливают построенную в конце XIX века и стоявшую закрытой более 100 лет церковь Трех Святителей в деревне Кадь Архангельской области в рамках добровольческого проекта, сообщила пресс-служба правительства региона.
Храм Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста находится в деревне Кадь Приморского округа Архангельской области. Это не только православная сокровищница, но и один из памятников архитектуры на Зимнем берегу Белого моря, который испокон веков тесно связан с монастырями и духовенством.
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Церковь построена в конце XIX века и представляет собой односветный четверик с пятигранной апсидой и притвором, над которым поставлена колокольня. Более ста лет назад храм Трех Святителей был закрыт и в дальнейшем сильно разрушен. В советское время здесь было хранилище зерна и сена.
"Сегодня в восстановлении храма принимают участие более 60 добровольцев из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Якутска и других городов России в рамках добровольческого проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера", - говорится в сообщении.
В воскресенье здесь впервые за 105 лет состоялась Божественная литургия. Как отметил в своей проповеди руководитель проекта "Общее дело" протоиерей Алексей Яковлев, церковь начала возрождаться благодаря самоотверженному труду двух экспедиций.
"В храме остановлены процессы разрушения. Он будет жить еще много лет. И, дай Бог, доживет до того момента, когда будет полностью отреставрирован", — приводятся в сообщении слова священника.
Как рассказала координатор проекта Лидия Курицына, на протяжении уже 17 лет на Русский Север ежегодно отправляются сотни добровольцев для проведения противоаварийных работ на памятниках деревянного зодчества. Храм Трех Святителей в деревне Кадь Приморского округа Архангельской области — один из объектов, сохраненных добровольцами проекта.
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"Ребятам пришлось существенно потрудиться, поскольку храм застали в удручающем состоянии. Полностью освободили храм от завалов, перекрыли кровлю и установили пол. Здорово, что все получилось, ребята из разных городов по-настоящему сплотились, чтобы дать храму вторую жизнь", — отметила Курицына.
По проекту здесь продолжится установка кровли, подпорок и многое другое.
"Но уже сегодня люди получили возможность приходить в храм круглогодично, а Север сохранил уникальное сокровище — один из деревянных памятников, подобных которым нет в мире", - отметили в правительстве региона.
Участие в мероприятии приняла делегация Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) во главе с председателем наблюдательного совета фонда Анной Громовой.
В Архангельской области делегация фонда находится сразу с несколькими миссиями, одна из которых — подписание соглашения о включении Архангельской области в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут".
"Очень важно, когда люди сплачиваются, возвращают жителям сел и деревень место, где можно молиться. Проект "Императорский маршрут" направлен на объединение культуры, туризма, православия и истории. Архангельская область будет в нем уже 31 регионом", — пояснила Громова.
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