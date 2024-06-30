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В Нижегородской области мужчина пострадал при хлопке неизвестного вещества
В Нижегородской области мужчина пострадал при хлопке неизвестного вещества - РИА Новости, 30.06.2024
В Нижегородской области мужчина пострадал при хлопке неизвестного вещества
Мужчина госпитализирован после хлопка неизвестного вещества в гараже в Городце, сообщает пресс-служба МЧС Нижегородской области. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T22:56
2024-06-30T22:56
2024-06-30T22:56
происшествия
городец
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Мужчина госпитализирован после хлопка неизвестного вещества в гараже в Городце, сообщает пресс-служба МЧС Нижегородской области. Инцидент произошел в воскресенье в 20.25 на улице Садовой, 14. "Поступило сообщение о хлопке неизвестного вещества без последующего горения в подвале гаража. В результате происшествия погибших нет, пострадал мужчина, госпитализирован в лечебное учреждение. Несущие конструкции не повреждены", - говорится в сообщении. Отмечается, что в причинах произошедшего будут разбираться следственные органы.
https://ria.ru/20231204/musorovoz-1913570399.html
городец
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происшествия, городец, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Городец, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области мужчина пострадал при хлопке неизвестного вещества
В Городце мужчину госпитализировали после хлопка неизвестного вещества в гараже