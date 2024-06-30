https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956504533.html

В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт

В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт - РИА Новости, 30.06.2024

В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт

Если американский рэпер Канье Уэст откажется от гражданства США, можно ходатайствовать о выдаче ему российского паспорта, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:23

2024-06-30T20:23

2024-06-30T21:12

шоубиз

россия

москва

канье уэст

султан хамзаев

виталий милонов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Если американский рэпер Канье Уэст откажется от гражданства США, можно ходатайствовать о выдаче ему российского паспорта, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев."Артист Канье Уэст, который сейчас находится в Москве, в случае чего может попросить политическое убежище. <...> При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт", — отметил он.Депутат призвал не забывать, что рэп — это протест, сопротивление тому, как в США относились к людям другой культуры, веры и этноса. "Через музыку люди проявляли свое подлинное отношение к окружающему их политическому мироустройству. Против властвующих в США кланов и их антиколониальной политики", — отметил Хамзаев.В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с РИА Новости, что российское гражданство — это не сувенир и не значок для иностранца на память."Наше гражданство можно получить рождением либо поступком. Тысячи парней из разных стран на фронте доказывают делом, что достойны быть гражданами нашей страны", — подчеркнул парламентарий.Как сообщила ранее депутат Госдумы Елена Драпеко, если Канье Уэст захочет получить российское гражданство и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность. Ранее в воскресенье о приезде рэпера сообщила продюсер Яна Рудковская. Она также отметила, что его шоу может пройти в "Лужниках". При этом в информационном центре концертной площадки заявили, что выступление артиста не планируется.Как сообщила РИА Новости пиар-менеджер московского ресторана "Белуга" Дина Дудиева, Канье Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский отмечали в заведении день рождения последнего.

https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956488078.html

https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956464910.html

https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, канье уэст, султан хамзаев, виталий милонов, госдума рф