В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт
Депутат Хамзаев: Канье Уэст может попросить политическое убежище
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Если американский рэпер Канье Уэст откажется от гражданства США, можно ходатайствовать о выдаче ему российского паспорта, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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"Артист Канье Уэст, который сейчас находится в Москве, в случае чего может попросить политическое убежище. <...> При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт", — отметил он.
Депутат призвал не забывать, что рэп — это протест, сопротивление тому, как в США относились к людям другой культуры, веры и этноса.
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"Через музыку люди проявляли свое подлинное отношение к окружающему их политическому мироустройству. Против властвующих в США кланов и их антиколониальной политики", — отметил Хамзаев.
В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с РИА Новости, что российское гражданство — это не сувенир и не значок для иностранца на память.
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"Наше гражданство можно получить рождением либо поступком. Тысячи парней из разных стран на фронте доказывают делом, что достойны быть гражданами нашей страны", — подчеркнул парламентарий.
Как сообщила ранее депутат Госдумы Елена Драпеко, если Канье Уэст захочет получить российское гражданство и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность.
Ранее в воскресенье о приезде рэпера сообщила продюсер Яна Рудковская. Она также отметила, что его шоу может пройти в "Лужниках". При этом в информационном центре концертной площадки заявили, что выступление артиста не планируется.
Как сообщила РИА Новости пиар-менеджер московского ресторана "Белуга" Дина Дудиева, Канье Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский отмечали в заведении день рождения последнего.