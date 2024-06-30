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В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт - РИА Новости, 30.06.2024
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Шоубиз
 
20:23 30.06.2024 (обновлено: 21:12 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956504533.html
В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт
В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт - РИА Новости, 30.06.2024
В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт
Если американский рэпер Канье Уэст откажется от гражданства США, можно ходатайствовать о выдаче ему российского паспорта, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:23
2024-06-30T21:12
шоубиз
россия
москва
канье уэст
султан хамзаев
виталий милонов
госдума рф
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Если американский рэпер Канье Уэст откажется от гражданства США, можно ходатайствовать о выдаче ему российского паспорта, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.&quot;Артист Канье Уэст, который сейчас находится в Москве, в случае чего может попросить политическое убежище. &lt;...&gt; При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт&quot;, — отметил он.Депутат призвал не забывать, что рэп — это протест, сопротивление тому, как в США относились к людям другой культуры, веры и этноса. &quot;Через музыку люди проявляли свое подлинное отношение к окружающему их политическому мироустройству. Против властвующих в США кланов и их антиколониальной политики&quot;, — отметил Хамзаев.В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с РИА Новости, что российское гражданство — это не сувенир и не значок для иностранца на память.&quot;Наше гражданство можно получить рождением либо поступком. Тысячи парней из разных стран на фронте доказывают делом, что достойны быть гражданами нашей страны&quot;, — подчеркнул парламентарий.Как сообщила ранее депутат Госдумы Елена Драпеко, если Канье Уэст захочет получить российское гражданство и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность. Ранее в воскресенье о приезде рэпера сообщила продюсер Яна Рудковская. Она также отметила, что его шоу может пройти в "Лужниках". При этом в информационном центре концертной площадки заявили, что выступление артиста не планируется.Как сообщила РИА Новости пиар-менеджер московского ресторана "Белуга" Дина Дудиева, Канье Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский отмечали в заведении день рождения последнего.
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956488078.html
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россия, москва, канье уэст, султан хамзаев, виталий милонов, госдума рф
Шоубиз, Россия, Москва, Канье Уэст, Султан Хамзаев, Виталий Милонов, Госдума РФ
В ГД рассказали, в каком случае Канье Уэсту могут дать российский паспорт

Депутат Хамзаев: Канье Уэст может попросить политическое убежище

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Если американский рэпер Канье Уэст откажется от гражданства США, можно ходатайствовать о выдаче ему российского паспорта, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
«

"Артист Канье Уэст, который сейчас находится в Москве, в случае чего может попросить политическое убежище. <...> При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт", — отметил он.

Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру
Вчера, 18:28
Депутат призвал не забывать, что рэп — это протест, сопротивление тому, как в США относились к людям другой культуры, веры и этноса.
«

"Через музыку люди проявляли свое подлинное отношение к окружающему их политическому мироустройству. Против властвующих в США кланов и их антиколониальной политики", — отметил Хамзаев.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с РИА Новости, что российское гражданство — это не сувенир и не значок для иностранца на память.
«

"Наше гражданство можно получить рождением либо поступком. Тысячи парней из разных стран на фронте доказывают делом, что достойны быть гражданами нашей страны", — подчеркнул парламентарий.

ГУМ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В ГУМе рассказали о визите Канье Уэста в ресторан
Вчера, 15:34
Как сообщила ранее депутат Госдумы Елена Драпеко, если Канье Уэст захочет получить российское гражданство и попросит об этом, то ему могут предоставить такую возможность.
Ранее в воскресенье о приезде рэпера сообщила продюсер Яна Рудковская. Она также отметила, что его шоу может пройти в "Лужниках". При этом в информационном центре концертной площадки заявили, что выступление артиста не планируется.
Как сообщила РИА Новости пиар-менеджер московского ресторана "Белуга" Дина Дудиева, Канье Уэст и российский модельер Гоша Рубчинский отмечали в заведении день рождения последнего.
Поклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов
Вчера, 15:45
 
ШоубизРоссияМоскваКанье УэстСултан ХамзаевВиталий МилоновГосдума РФ
 
 
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