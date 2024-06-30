https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956464910.html
В ГУМе рассказали о визите Канье Уэста в ресторан
В ГУМе рассказали о визите Канье Уэста в ресторан - РИА Новости, 30.06.2024
В ГУМе рассказали о визите Канье Уэста в ресторан
Сотрудница ГУМа рассказала РИА Новости, что американский рэпер Канье Уэст был в одном из ресторанов торгового комплекса в воскресенье. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:34
2024-06-30T15:34
2024-06-30T15:34
канье уэст
яна рудковская
гум
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудница ГУМа рассказала РИА Новости, что американский рэпер Канье Уэст был в одном из ресторанов торгового комплекса в воскресенье. Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву. "Он был в ресторане, но обслуживался отдельно, заходил через отдельный вход", - заявила собеседница агентства корреспонденту РИА Новости. Также визит в ГУМ американского музыканта подтвердил мороженщик. "Был", - сказал он. Другие сотрудники на вопрос о том, был ли замечен Уэст, отвечают, что не видели его или не располагают такой информацией.
https://ria.ru/20240630/sobchak-1956450770.html
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канье уэст, яна рудковская, гум
Канье Уэст, Яна Рудковская, ГУМ
В ГУМе рассказали о визите Канье Уэста в ресторан
Сотрудница ГУМа: Канье Уэст был в одном из ресторанов, его обслуживали отдельно