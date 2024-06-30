У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов
У отеля Four Seasons в Москве собралась толпа фанатов из-за приезда Канье Уэста
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
Поклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Толпа фанатов и журналистов собралась у отеля Four Seasons в центре Москвы в связи с приездом американского рэпера Канье Уэста в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Люди стоят напротив входа в отель и ждут появления Уэста, несмотря на жару. Представители правопорядка просят собравшихся не выходить на проезжую часть, устанавливаются ограждения.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФанаты музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
Фанаты музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
3 из 3
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
1 из 3
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
2 из 3
Фанаты музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
3 из 3
Гуляющие по столице, завидев такой ажиотаж, спрашивают, что здесь происходит. Большинство, узнав причину, уходит, но кто-то остается ждать с другими.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву.
В воскресенье утром и сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".