https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html

У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов

У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов - РИА Новости, 30.06.2024

У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов

Толпа фанатов и журналистов собралась у отеля Four Seasons в центре Москвы в связи с приездом американского рэпера Канье Уэста в российскую столицу, передает... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:45

2024-06-30T15:45

2024-06-30T20:04

шоубиз

москва

канье уэст

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Толпа фанатов и журналистов собралась у отеля Four Seasons в центре Москвы в связи с приездом американского рэпера Канье Уэста в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости. Люди стоят напротив входа в отель и ждут появления Уэста, несмотря на жару. Представители правопорядка просят собравшихся не выходить на проезжую часть, устанавливаются ограждения.Гуляющие по столице, завидев такой ажиотаж, спрашивают, что здесь происходит. Большинство, узнав причину, уходит, но кто-то остается ждать с другими.Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву.В воскресенье утром и сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956464910.html

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москва, канье уэст