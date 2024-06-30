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У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов - РИА Новости, 30.06.2024
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Шоубиз
 
15:45 30.06.2024 (обновлено: 20:04 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html
У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов
У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов - РИА Новости, 30.06.2024
У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов
Толпа фанатов и журналистов собралась у отеля Four Seasons в центре Москвы в связи с приездом американского рэпера Канье Уэста в российскую столицу, передает... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:45
2024-06-30T20:04
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канье уэст
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Толпа фанатов и журналистов собралась у отеля Four Seasons в центре Москвы в связи с приездом американского рэпера Канье Уэста в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости. Люди стоят напротив входа в отель и ждут появления Уэста, несмотря на жару. Представители правопорядка просят собравшихся не выходить на проезжую часть, устанавливаются ограждения.Гуляющие по столице, завидев такой ажиотаж, спрашивают, что здесь происходит. Большинство, узнав причину, уходит, но кто-то остается ждать с другими.Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву.В воскресенье утром и сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956464910.html
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москва, канье уэст
Шоубиз, Москва, Канье Уэст
У отеля Four Seasons собралась толпа фанатов Канье Уэста и журналистов

У отеля Four Seasons в Москве собралась толпа фанатов из-за приезда Канье Уэста

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
Поклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Поклонники музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Толпа фанатов и журналистов собралась у отеля Four Seasons в центре Москвы в связи с приездом американского рэпера Канье Уэста в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Люди стоят напротив входа в отель и ждут появления Уэста, несмотря на жару. Представители правопорядка просят собравшихся не выходить на проезжую часть, устанавливаются ограждения.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 3
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПоклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФанаты музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
Фанаты музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
Фанаты музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 3
Фанаты музыканта Канье Уэста у отеля Four Seasons в Москве
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 3
Гуляющие по столице, завидев такой ажиотаж, спрашивают, что здесь происходит. Большинство, узнав причину, уходит, но кто-то остается ждать с другими.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву.
В воскресенье утром и сам рэпер подтвердил свой визит в столицу в соцсети "ВКонтакте".
ГУМ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В ГУМе рассказали о визите Канье Уэста в ресторан
Вчера, 15:34
 
ШоубизМоскваКанье Уэст
 
 
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