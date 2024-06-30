https://ria.ru/20240630/kalimulin-1956461544.html

Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина

Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина - РИА Новости, 30.06.2024

Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина

Юридический факультет МГУ сообщил о смерти Александра Калимулина, подтвердив РИА Новости, что это сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:19

2024-06-30T15:19

2024-06-30T20:39

россия

москва

дмитрий калимулин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Юридический факультет МГУ сообщил о смерти Александра Калимулина, подтвердив РИА Новости, что это сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина."Двадцать девятого июня 2024 года ушел из жизни студент 1-го курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши", — говорится в сообщении, размещенном на сайте факультета.В пресс-службе юрфака МГУ подтвердили, что это сын начальника референтуры президента РФ Дмитрия Калимулина.Отмечается, что Александр был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве, свободное от учебы время посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом.Факультет уточнил, что прощание с Александром Калимулиным состоится в среду, 3 июля. Где и во сколько пройдет церемония, вуз должен сообщить в ближайшее время, заявили в пресс-службе.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, дмитрий калимулин