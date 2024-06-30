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Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина
Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина - РИА Новости, 30.06.2024
Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина
Юридический факультет МГУ сообщил о смерти Александра Калимулина, подтвердив РИА Новости, что это сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:19
2024-06-30T15:19
2024-06-30T20:39
россия
москва
дмитрий калимулин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Юридический факультет МГУ сообщил о смерти Александра Калимулина, подтвердив РИА Новости, что это сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина."Двадцать девятого июня 2024 года ушел из жизни студент 1-го курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши", — говорится в сообщении, размещенном на сайте факультета.В пресс-службе юрфака МГУ подтвердили, что это сын начальника референтуры президента РФ Дмитрия Калимулина.Отмечается, что Александр был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве, свободное от учебы время посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом.Факультет уточнил, что прощание с Александром Калимулиным состоится в среду, 3 июля. Где и во сколько пройдет церемония, вуз должен сообщить в ближайшее время, заявили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий калимулин
Россия, Москва, Дмитрий Калимулин
Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина
Юрфак МГУ сообщил о смерти сына помощника президента Дмитрия Калимулина