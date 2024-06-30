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Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина - РИА Новости, 30.06.2024
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15:19 30.06.2024 (обновлено: 20:39 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/kalimulin-1956461544.html
Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина
Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина - РИА Новости, 30.06.2024
Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина
Юридический факультет МГУ сообщил о смерти Александра Калимулина, подтвердив РИА Новости, что это сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:19
2024-06-30T20:39
россия
москва
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Юридический факультет МГУ сообщил о смерти Александра Калимулина, подтвердив РИА Новости, что это сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина.&quot;Двадцать девятого июня 2024 года ушел из жизни студент 1-го курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши&quot;, — говорится в сообщении, размещенном на сайте факультета.В пресс-службе юрфака МГУ подтвердили, что это сын начальника референтуры президента РФ Дмитрия Калимулина.Отмечается, что Александр был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве, свободное от учебы время посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом.Факультет уточнил, что прощание с Александром Калимулиным состоится в среду, 3 июля. Где и во сколько пройдет церемония, вуз должен сообщить в ближайшее время, заявили в пресс-службе.
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россия, москва, дмитрий калимулин
Россия, Москва, Дмитрий Калимулин
Умер сын помощника президента России Дмитрия Калимулина

Юрфак МГУ сообщил о смерти сына помощника президента Дмитрия Калимулина

© Фото : Юридический факультет МГУАлександр Калимулин
Александр Калимулин - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Юридический факультет МГУ
Александр Калимулин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Юридический факультет МГУ сообщил о смерти Александра Калимулина, подтвердив РИА Новости, что это сын помощника президента РФ, начальника референтуры главы государства Дмитрия Калимулина.
«

"Двадцать девятого июня 2024 года ушел из жизни студент 1-го курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши", — говорится в сообщении, размещенном на сайте факультета.

В пресс-службе юрфака МГУ подтвердили, что это сын начальника референтуры президента РФ Дмитрия Калимулина.
Отмечается, что Александр был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве, свободное от учебы время посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом.
Факультет уточнил, что прощание с Александром Калимулиным состоится в среду, 3 июля. Где и во сколько пройдет церемония, вуз должен сообщить в ближайшее время, заявили в пресс-службе.
 
РоссияМоскваДмитрий Калимулин
 
 
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