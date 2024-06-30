https://ria.ru/20240630/iyun-1956482912.html

Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы

Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы - РИА Новости, 30.06.2024

Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы

Июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы, выпало 186 миллиметров осадков или 241% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:54

2024-06-30T17:54

2024-06-30T19:09

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы, выпало 186 миллиметров осадков или 241% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Июнь заканчивается в Москве на высокой температурной ноте… Среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму. При этом осадков выпало 186 миллиметров или 241% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в воскресенье температура воздуха в третий раз за сезон пересекла аномальную отметку плюс 30 градусов.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода