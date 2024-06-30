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Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы
Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы - РИА Новости, 30.06.2024
Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы
Июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы, выпало 186 миллиметров осадков или 241% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:54
2024-06-30T17:54
2024-06-30T19:09
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы, выпало 186 миллиметров осадков или 241% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Июнь заканчивается в Москве на высокой температурной ноте… Среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму. При этом осадков выпало 186 миллиметров или 241% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в воскресенье температура воздуха в третий раз за сезон пересекла аномальную отметку плюс 30 градусов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы
Синоптик Тишковец: июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы