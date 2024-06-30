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Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы - РИА Новости, 30.06.2024
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17:54 30.06.2024 (обновлено: 19:09 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/iyun-1956482912.html
Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы
Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы - РИА Новости, 30.06.2024
Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы
Июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы, выпало 186 миллиметров осадков или 241% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:54
2024-06-30T19:09
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы, выпало 186 миллиметров осадков или 241% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Июнь заканчивается в Москве на высокой температурной ноте… Среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму. При этом осадков выпало 186 миллиметров или 241% от месячной нормы", - рассказал Тишковец. Он отметил, что в воскресенье температура воздуха в третий раз за сезон пересекла аномальную отметку плюс 30 градусов.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Июнь в Москве оказался на 2,5 градуса теплее нормы

Синоптик Тишковец: июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтдых горожан в парке Зарядье в Москве. 30 июня 2024
Отдых горожан в парке Зарядье в Москве. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Отдых горожан в парке Зарядье в Москве. 30 июня 2024
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Июнь в Москве был на 2,5 градуса теплее нормы, выпало 186 миллиметров осадков или 241% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Июнь заканчивается в Москве на высокой температурной ноте… Среднемесячная температура воздуха на 2,5 градуса превысила климатическую норму. При этом осадков выпало 186 миллиметров или 241% от месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в воскресенье температура воздуха в третий раз за сезон пересекла аномальную отметку плюс 30 градусов.
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