https://ria.ru/20240630/groza-1956481335.html

Москвичей предупредили о сильных грозах и шторме 5 июля

Москвичей предупредили о сильных грозах и шторме 5 июля - РИА Новости, 30.06.2024

Москвичей предупредили о сильных грозах и шторме 5 июля

Непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем ожидается в Москве в пятницу, 5 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:45

2024-06-30T17:45

2024-06-30T18:10

общество

москва

погода

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем ожидается в Москве в пятницу, 5 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погодная опасность подстерегает москвичей и жителей Подмосковья в пятницу… На контрасте температуры может произойти атмосферный "взрыв" - в результате формирования гигантских "башенок" гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормовым шквалом, градом диаметром в несколько сантиметров и залповым ливнем интенсивностью до 30 миллиметров в течение одного-двух часов, что составляет 35% от всей июльской нормы дождей", - рассказал Тишковец.Он отметил, что предварительно стихия обрушится на столицу в вечерний час пик."Ночью плюс 16 - плюс 19, после полудня плюс 26 - плюс 29 градусов", - добавил синоптик.Тишковец уточнил, что к выходным Москва избавится от изнуряющего зноя. Инициатива перейдет к гребню антициклона, благодаря чему температурный фон станет более комфортным. По ночам посвежеет до плюс 13 - плюс 16, в середине дня ожидается не выше плюс 22 - плюс 25 градусов.

https://ria.ru/20240630/zhara-1956478033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии