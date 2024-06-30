https://ria.ru/20240630/groza-1956481335.html
Москвичей предупредили о сильных грозах и шторме 5 июля
Москвичей предупредили о сильных грозах и шторме 5 июля - РИА Новости, 30.06.2024
Москвичей предупредили о сильных грозах и шторме 5 июля
Непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем ожидается в Москве в пятницу, 5 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:45
2024-06-30T17:45
2024-06-30T18:10
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погода
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евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем ожидается в Москве в пятницу, 5 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погодная опасность подстерегает москвичей и жителей Подмосковья в пятницу… На контрасте температуры может произойти атмосферный "взрыв" - в результате формирования гигантских "башенок" гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормовым шквалом, градом диаметром в несколько сантиметров и залповым ливнем интенсивностью до 30 миллиметров в течение одного-двух часов, что составляет 35% от всей июльской нормы дождей", - рассказал Тишковец.Он отметил, что предварительно стихия обрушится на столицу в вечерний час пик."Ночью плюс 16 - плюс 19, после полудня плюс 26 - плюс 29 градусов", - добавил синоптик.Тишковец уточнил, что к выходным Москва избавится от изнуряющего зноя. Инициатива перейдет к гребню антициклона, благодаря чему температурный фон станет более комфортным. По ночам посвежеет до плюс 13 - плюс 16, в середине дня ожидается не выше плюс 22 - плюс 25 градусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Погода, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичей предупредили о сильных грозах и шторме 5 июля
Тишковец: в Москве в пятницу ожидаются грозы, град и штормовой ветер
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Непогода с сильными грозами, штормовым шквалом, градом и залповым ливнем ожидается в Москве в пятницу, 5 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Погодная опасность подстерегает москвичей и жителей Подмосковья
в пятницу… На контрасте температуры может произойти атмосферный "взрыв" - в результате формирования гигантских "башенок" гибридных кучево-дождевых облаков, сопровождаемых сильными грозами, штормовым шквалом, градом диаметром в несколько сантиметров и залповым ливнем интенсивностью до 30 миллиметров в течение одного-двух часов, что составляет 35% от всей июльской нормы дождей", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что предварительно стихия обрушится на столицу в вечерний час пик.
"Ночью плюс 16 - плюс 19, после полудня плюс 26 - плюс 29 градусов", - добавил синоптик.
Тишковец уточнил, что к выходным Москва избавится от изнуряющего зноя. Инициатива перейдет к гребню антициклона, благодаря чему температурный фон станет более комфортным. По ночам посвежеет до плюс 13 - плюс 16, в середине дня ожидается не выше плюс 22 - плюс 25 градусов.