https://ria.ru/20240630/gorlovka-1956494088.html

Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета

Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.06.2024

Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета

Мирный житель пострадал в центре Горловки при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T19:07

2024-06-30T19:07

2024-06-30T19:25

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в центре Горловки при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен мирный житель", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, в мире, вооруженные силы украины, украина