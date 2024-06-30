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Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 30.06.2024 (обновлено: 19:25 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/gorlovka-1956494088.html
Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета
Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.06.2024
Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета
Мирный житель пострадал в центре Горловки при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:07
2024-06-30T19:25
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в центре Горловки при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен мирный житель", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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горловка, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета

Приходько: мирный житель пострадал в Горловке при сбросе взрывоопасного предмета

© Фото : Приходько РИК/TelegramВСУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Горловке
ВСУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
ВСУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в центре Горловки при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«
"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен мирный житель", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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