https://ria.ru/20240630/gorlovka-1956494088.html
Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета
Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.06.2024
Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета
Мирный житель пострадал в центре Горловки при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T19:07
2024-06-30T19:07
2024-06-30T19:25
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в центре Горловки при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки ранен мирный житель", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.50 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирный житель пострадал от сброшенного на Горловку взрывоопасного предмета
Приходько: мирный житель пострадал в Горловке при сбросе взрывоопасного предмета