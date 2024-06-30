https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html

При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены

При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены - РИА Новости, 30.06.2024

При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новое в Белгородской области, погибла четырехлетняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:45

2024-06-30T21:45

2024-06-30T22:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новое в Белгородской области, погибла четырехлетняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран четырехлетняя девочка скончалась", — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что все находившиеся в автомобиле получили множественные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — один из осколков попал ему в брюшную полость.Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240630/bespilotnik-1956422757.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков