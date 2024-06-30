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При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены - РИА Новости, 30.06.2024
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новое в Белгородской области, погибла четырехлетняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:45
2024-06-30T21:45
2024-06-30T22:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новое в Белгородской области, погибла четырехлетняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран четырехлетняя девочка скончалась", — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что все находившиеся в автомобиле получили множественные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — один из осколков попал ему в брюшную полость.Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240630/bespilotnik-1956422757.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены
Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, 4 человека ранены