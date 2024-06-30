Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 30.06.2024 (обновлено: 22:29 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/gladkov-1956514091.html
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены - РИА Новости, 30.06.2024
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены
Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новое в Белгородской области, погибла четырехлетняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:45
2024-06-30T22:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17d79e6f7df34628ce4c32534049cd22.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новое в Белгородской области, погибла четырехлетняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран четырехлетняя девочка скончалась&quot;, — написал он в Telegram-канале.Гладков добавил, что все находившиеся в автомобиле получили множественные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — один из осколков попал ему в брюшную полость.Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240630/bespilotnik-1956422757.html
https://ria.ru/20240630/punkt-1956486067.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_478013f0425e47c005f14a9212372cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
При обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, четыре человека ранены

Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области погиб ребенок, 4 человека ранены

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Новое в Белгородской области, погибла четырехлетняя девочка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран четырехлетняя девочка скончалась", — написал он в Telegram-канале.

Последствия атаки БПЛА на Грайворон Белгородской области. 30 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В белгородском Грайвороне женщина пострадала при атаке беспилотника
Вчера, 10:56
Гладков добавил, что все находившиеся в автомобиле получили множественные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — один из осколков попал ему в брюшную полость.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, накануне украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области — погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
ВС России взяли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирово
Вчера, 18:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала