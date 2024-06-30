https://ria.ru/20240630/gladkov-1956481182.html
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
Еще три населенных пункта были атакованы ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T17:45
2024-06-30T17:45
2024-06-30T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта были атакованы ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Еще три населенных пункта Грайворонского городского округа атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Безымено после атаки нескольких БПЛА полностью разрушены три частных дома и поврежден неработающий магазин. Также имеются повреждения на линиях газоснабжения. Два дрона-камикадзе атаковали село Смородино. В двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло", - написал он. Гладков добавил, что в селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, из-за чего в населенном пункте временно отсутствует связь. Кроме того, информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с министерством обороны РФ. Утро в воскресенье российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника (около 7.30 мск и около 10.30 мск) в небе над Белгородской областью, об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области