https://ria.ru/20240630/gladkov-1956481182.html

ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024

ВСУ атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области

Еще три населенных пункта были атакованы ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T17:45

2024-06-30T17:45

2024-06-30T17:45

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта были атакованы ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Еще три населенных пункта Грайворонского городского округа атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Безымено после атаки нескольких БПЛА полностью разрушены три частных дома и поврежден неработающий магазин. Также имеются повреждения на линиях газоснабжения. Два дрона-камикадзе атаковали село Смородино. В двух частных домовладениях выбиты окна и посечены заборы. Также в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло", - написал он. Гладков добавил, что в селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, из-за чего в населенном пункте временно отсутствует связь. Кроме того, информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с министерством обороны РФ. Утро в воскресенье российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника (около 7.30 мск и около 10.30 мск) в небе над Белгородской областью, об этом сообщала пресс-служба Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240630/konflikt-1956447848.html

https://ria.ru/20240630/vsu-1956455075.html

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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины