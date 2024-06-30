https://ria.ru/20240630/germaniya-1956065470.html

"Ночь длинных ножей"

"Ночь длинных ножей" - РИА Новости, 30.06.2024

"Ночь длинных ножей"

"Ночь длинных ножей" (на немецком Nacht der langen Messer) – расправа нацистского руководства Германии, санкционированная Адольфом Гитлером, с командованием... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T01:11

2024-06-30T01:11

2024-06-30T01:11

справки

германия

мюнхен

бавария

адольф гитлер

генрих гиммлер

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"Ночь длинных ножей" (на немецком Nacht der langen Messer) – расправа нацистского руководства Германии, санкционированная Адольфом Гитлером, с командованием штурмовых отрядов (СА), их главой Эрнстом Ремом, неугодными бывшими членами руководства Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и группой сохранявших некоторый авторитет правых деятелей Веймарской республики в конце июня – начале июля 1934 года.В первое десятилетие своего существования Национал-социалистская рабочая партия Германии (НСДАП) опиралась на поддержку Sturmabteilung – Штурмовых отрядов (СА). Штурмовики были главной силовой поддержкой нацистской партии, обеспечивая охрану партийных лидеров и учреждений, прикрытие нацистских демонстраций, расправу над неугодными.В январе 1933 года с назначением Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии НСДАП, лидером которой он являлся, стала правящей партией, а отряды СА были превращены во вспомогательную полицию. Основной причиной разгрома штурмовых отрядов был конфликт их руководства с армией и силовыми структурами НСДАП, прежде всего СС ("охранные отряды", одно из подразделений НСДАП), возглавлявшимися Генрихом Гиммлером.Предложение Рема, распустив рейхсвер, сделать СА своего рода "народной милицией", основой новой армии, был воспринят военными как угроза армии и государству, т. е. как подготовка "путча". Эти опасения были вполне обоснованными, так как СА насчитывали к середине 1934 года около 4 миллионов человек, а рейхсвер, ограниченный условиями Версальского мирного договора 1919 года, – около 100 тысяч.Германское верховное главнокомандование, опасаясь чрезмерного усиления роли и влияния СА, убедили Адольфа Гитлера, что основой новой армии должен стать модернизированный рейхсвер, а вовсе не штурмовики, основную массу которых составляли демобилизованные солдаты и безработные, т. е. люди, придерживающиеся левых взглядов и призывающие ко "второй революции" (первой был переход власти к НСДАП в январе 1933 года), т. е. к изменениям в социально-экономической сфере ("национализации всех ранее обобществленных предприятий", расширению социального страхования, различным мерам поддержки мелких и средних производителей и рабочего класса), прописанным в программе НСДАП, что не входило в планы руководства партии после завоевания власти и могло представлять угрозу союзу нацистов и крупного финансово-промышленного капитала.Чтобы дискредитировать Рема в глазах Гитлера, обвинить его в заговоре и стремлении к государственному перевороту и тем самым вынудить фюрера принять решительные меры в отношении руководителей СА, Гестапо принялось собирать компрометирующие документы на Рема и его окружение. Тщательнейшему анализу подвергались любые высказывания, заметки, имена, встречи, из документов выхватывались отдельные абзацы и фразы, позволявшие сгустить краски. Спецслужбы шаг за шагом выстраивали цельную картину, способную напугать Гитлера информацией о якобы имевшем место крупном заговоре в среде штурмовиков.Почувствовав опасность, Рем решил продемонстрировать лояльность фюреру и приказал всему личному составу СА с 1 июля 1934 года уйти на месяц в отпуск, а также запретил штурмовикам в течение всего отпуска носить форму. Чтобы доказать, что слухи о готовящемся перевороте не имеют под собой почвы, сам Рем также отправился в курортный баварский городок Бад-Висзее (расположен недалеко от Мюнхена), где намечалось устроить банкет для руководителей групп СА по поводу месячного расставания.Боясь, что Рем уйдет от расправы, Геринг и Гиммлер стали убеждать Гитлера, что переворот должен начаться в Мюнхене в день банкета, который является всего лишь предлогом для общего сбора. Под давлением этих фактов Гитлер отдал распоряжение о проведении специальной операции по нейтрализации неугодных партийных деятелей (операция "Колибри").29 июня две роты СС Лейбштандарт выехали из Берлина и направились в Бад-Висзее, где отдыхали Рем и его ближайшие сотрудники. 30 июня 1934 года началась "ночь длинных ножей". В ночь на 30 июня Гитлер с небольшой свитой самолетом вылетел в Мюнхен. Прибыв в четыре часа утра, он направился к министру внутренних дел Баварии, там телохранителем Гитлера были убиты два руководителя баварского СА. Затем в сопровождении охраны СС Гитлер приехал в Бад-Висзее, где были арестованы Рем и несколько его соратников. Арестованных отправили в мюнхенскую тюрьму, где их без суда и следствия расстреляли. Рему предоставили возможность покончить жизнь самоубийством, которой он не воспользовался, и был застрелен чинами СС.Вслед за этим были арестованы и уничтожены руководители штурмовиков в крупных городах Германии и целый ряд "неблагонадежных" политиков. Казни длились до 2 июля и прекратились только после распоряжения Гитлера. В этот день по приказу верховных властей все документы, связанные с проведенными операциями, были сожжены. Точное число погибших в "ночь длинных ножей" неизвестно. Однако 13 июля 1934 года, выступая в рейхстаге, Гитлер заявил, что расстрелян 61 мятежник, среди них 19 главарей штурмовиков, еще 13 человек погибли "при сопротивлении аресту", и трое "покончили с собой" – всего 77 высокопоставленных нацистов. В документах Нюрнбергского трибунала 1946 года указаны иные цифры – в ходе "Ночи длинных ножей" гитлеровцами было уничтожено 1076 соотечественников. Были убиты руководители штурмовиков в крупных городах, ряд политиков, в том числе бывший канцлер Веймарской республики генерал Курт фон Шлейхер, а также ряд нацистских деятелей (например, Грегор Штрассер), вступивших в конфликт с Адольфом Гитлером или каким-то образом препятствующих формированию "режима фюрера" с его персональным культом (т. н. старые члены партии).3 июля 1934 года был принят "Закон о защите государства", в котором убийства, совершенные в "Ночь длинных ножей", объявлялись законными и расценивались как государственная самооборона."Ночь длинных ножей" привела к беспрецедентному укреплению связей между людьми из СС. Гитлер категорически запретил им устно или письменно вспоминать о событиях, происшедших между 30 июня и 2 июля 1934 года. Гвардия была щедро награждена за верность: Гитлер присвоил звание обергруппенфюрера СС Зеппу Дитриху, который производил аресты в Баварии. Повышение получили и 24 его подчиненных. Гиммлер вручил "воинам, проливших кровь в ночь длинных ножей" наградные кинжалы. Обладание ими было знаком доверия и предметом гордости "ветеранов" 30 июня 1934 года.После "Ночи длинных ножей" СА никогда уже не оправились от этого удара и превратились во второстепенное подразделение, отвечавшее за меры гражданской обороны. Модернизованный рейхсвер стал основой нацистского вермахта, который после смерти президента Германии Пауля фон Гинденбурга и сосредоточения всей верховной власти в руках Гитлера начал присягать лично ему как "фюреру и рейхсканцлеру". Сила СД, гестапо и особенно СС резко возросли, последний получил право формировать собственные воинские подразделения (войска СС).Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, германия, мюнхен, бавария, адольф гитлер, генрих гиммлер