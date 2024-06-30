https://ria.ru/20240630/gaz-1956472338.html

С 1 июля французам придется больше платить за газ

С 1 июля французам придется больше платить за газ - РИА Новости, 30.06.2024

С 1 июля французам придется больше платить за газ

Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с первого июля, сообщает радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:36

2024-06-30T16:36

2024-06-30T16:38

франция

брюно ле мэр

в мире

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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с первого июля, сообщает радиостанция Franceinfo. Такое решение приняла Комиссия по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа, таким образом, составит 129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне. Мера коснется порядка 10 миллионов французов. Отмечается, что это решение связано главным образом с ростом издержек на поставки, а не с ценами на энергоносители, которые стали ниже, чем в разгар энергетического кризиса. Как пишет радиостанция, в условиях снижения потребления газа этот рост связан с переоценкой тарифа на использование сети, который пересматривается каждые четыре года. Он покрывает расходы на транспортировку газа, которые несет управляющий сетью (GRDF), а поставщики выставляют счета потребителям. Рост цен также направлен на финансирование энергетического перехода и отказ от использования ископаемого топлива. Согласно исследованию портала Energie-info, проведенному осенью 2023 года, каждая третья семья во Франции не может оплатить стоимость счетов за энергию. Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что стоимость электроэнергии в стране снизится на 10-15% с февраля 2025 года. При этом цены на электричество для французов уже выросли на 9,5% в феврале, а до этого – на 15% в феврале и на 10% в августе 2023 года.

https://ria.ru/20240527/reyting-1948506320.html

https://ria.ru/20240619/spg-1954026209.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, брюно ле мэр, в мире