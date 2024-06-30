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Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак - РИА Новости, 30.06.2024
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23:54 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956524908.html
Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак
Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак - РИА Новости, 30.06.2024
Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак
Левые активисты, протестующие против первых результатов выборов в Национальное собрание Франции, подожгли мусорный бак и взломали дверь в одно из уличных... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:54
2024-06-30T23:54
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франция
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НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Левые активисты, протестующие против первых результатов выборов в Национальное собрание Франции, подожгли мусорный бак и взломали дверь в одно из уличных заведений города Нант, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов прошла центральным улицам городам, скандируя антифашистские лозунги. Спустя полтора часа шествия группа агрессивных радикалов остановилась у закрытого ресторана и стала выламывать его витрину, разбивая стекло. Корреспондента РИА Новости они попросили перестать снимать происходящее на видео. На другом перекрестке одетые в черное манифестанты подожгли мусорный бак. Одну из бутылок они метнули в направлении стоящего в отдалении оцепления полиции. По оценкам корреспондента, в манифестации принимает участие несколько тысяч человек. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона – 3-я с 21,5%. Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, нант
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024, Нант
Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак

Левые активисты подожгли мусорный бак и сломали дверь уличного заведения в Нанте

© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов во Франции
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов во Франции - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов во Франции. Архивное фото
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НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Левые активисты, протестующие против первых результатов выборов в Национальное собрание Франции, подожгли мусорный бак и взломали дверь в одно из уличных заведений города Нант, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов прошла центральным улицам городам, скандируя антифашистские лозунги. Спустя полтора часа шествия группа агрессивных радикалов остановилась у закрытого ресторана и стала выламывать его витрину, разбивая стекло. Корреспондента РИА Новости они попросили перестать снимать происходящее на видео. На другом перекрестке одетые в черное манифестанты подожгли мусорный бак. Одну из бутылок они метнули в направлении стоящего в отдалении оцепления полиции.
По оценкам корреспондента, в манифестации принимает участие несколько тысяч человек.
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона – 3-я с 21,5%.
Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.
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В миреФранцияЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024Нант
 
 
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