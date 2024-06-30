https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956524908.html

Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак

Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак - РИА Новости, 30.06.2024

Протестующие в Нанте подожгли мусорный бак

Левые активисты, протестующие против первых результатов выборов в Национальное собрание Франции, подожгли мусорный бак и взломали дверь в одно из уличных... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T23:54

2024-06-30T23:54

2024-06-30T23:54

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франция

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

нант

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НАНТ, 30 июн - РИА Новости. Левые активисты, протестующие против первых результатов выборов в Национальное собрание Франции, подожгли мусорный бак и взломали дверь в одно из уличных заведений города Нант, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов прошла центральным улицам городам, скандируя антифашистские лозунги. Спустя полтора часа шествия группа агрессивных радикалов остановилась у закрытого ресторана и стала выламывать его витрину, разбивая стекло. Корреспондента РИА Новости они попросили перестать снимать происходящее на видео. На другом перекрестке одетые в черное манифестанты подожгли мусорный бак. Одну из бутылок они метнули в направлении стоящего в отдалении оцепления полиции. По оценкам корреспондента, в манифестации принимает участие несколько тысяч человек. МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в I туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на 2-м месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона – 3-я с 21,5%. Во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Второй тур состоится 7 июля. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию.

https://ria.ru/20240630/makron-1956394238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024, нант