https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956411202.html

Во Франции проходит голосование на внеочередных выборах в парламент

Во Франции проходит голосование на внеочередных выборах в парламент - РИА Новости, 30.06.2024

Во Франции проходит голосование на внеочередных выборах в парламент

Во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента,... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:29

2024-06-30T09:29

2024-06-30T12:57

в мире

франция

новая каледония

эммануэль макрон

жеральд дарманен

европарламент

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ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. Во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента, которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение". На европейской территории страны голосование продлится с восьми утра до шести часов вечера. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20:00 в зависимости от потока избирателей. Первые официальные результаты объявят после этого времени. При этом на заморских территориях Франции в Азиатском регионе, включая Новую Каледонию, голосование уже почти завершено. Французам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны. Впервые в истории Пятой республики выборы проходят в такие сжатые сроки. После объявления президента Эммануэля Макрона о роспуске парламента вечером 9 июня у партий было менее трех недель, чтобы выдвинуть своих кандидатов и провести предвыборную агитацию. Борьба разворачивается между тремя основными блоками, каждый из которых пользуется весомой поддержкой граждан. По данным последних опросов, лидерство сохраняет "Национальное объединение" с 37% голосов. За ним идет коалиция левых "Новый народный фронт" с 28% голосов, президентская коалиция "Вместе" получает 20%. При этом явка может составить 67%, что на 20% больше, чем на парламентских выборах 2022 года. МВД зарегистрировало рекордные 2,6 миллиона доверенностей на голосование от тех, кто не сможет сделать этого лично. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, внутренняя разведка ожидает беспорядков и провокаций во время голосования.

https://ria.ru/20240630/vybory-1956050225.html

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

https://ria.ru/20240625/frantsiya-1955331426.html

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Первый тур выборов в Национальное собрание во Франции Во Франции проходит первый тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые могут принести историческую победу правой партии "Национальное объединение". 2024-06-30T09:29 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, новая каледония, эммануэль макрон, жеральд дарманен, европарламент