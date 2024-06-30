Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения" - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 30.06.2024 (обновлено: 23:43 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/filippo-1956522951.html
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения"
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения" - РИА Новости, 30.06.2024
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения"
Даже при победе "Национального объединения" во втором туре выборов во Франции его правительство будет подчинено ЕС и НАТО, заявил РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:30
2024-06-30T23:43
франция
евросоюз
в мире
флориан филиппо
эммануэль макрон
нато
выборы в европарламент — 2024
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_124:0:2948:1588_1920x0_80_0_0_e3994855d9126882ac22da7c8d0ae51b.jpg
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Даже при победе "Национального объединения" во втором туре выборов во Франции его правительство будет подчинено ЕС и НАТО, заявил РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.&quot;В любом случае, даже если по итогам второго тура победит &quot;Национальное объединение&quot;, это будет правительство &quot;Национального объединения&quot;, а оно будет подчинено ЕС и НАТО, достаточно посмотреть на нынешнюю их программу... Внешняя политика Франции вряд ли поменяется&quot;, - сказал в беседе с агентством Филиппо, комментируя результаты выборов.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%.Политик также полагает, что подчиненность правительства "Нацобъединения" НАТО будет способствовать "разрушению Франции и третьей мировой войне".Лидер "Нацобъединения" (RN) Жордан Барделла не раз заявлял, что не будет пересматривать международные обязательства Франции, в том числе в плане поддержки Украины. Он выступил за продолжение поставок вооружений Киеву, отметив, однако, что он против поставок дальнобойных вооружений и отправки войск на Украину.
https://ria.ru/20240630/melanshon-1956512213.html
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
франция
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, евросоюз, в мире, флориан филиппо, эммануэль макрон, нато, выборы в европарламент — 2024, украина, киев
Франция, Евросоюз, В мире, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, НАТО, Выборы в Европарламент — 2024, Украина, Киев
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения"

Филиппо: при победе "Нацобъединения" во II туре, оно будет подчинено ЕС и НАТО

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Даже при победе "Национального объединения" во втором туре выборов во Франции его правительство будет подчинено ЕС и НАТО, заявил РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"В любом случае, даже если по итогам второго тура победит "Национальное объединение", это будет правительство "Национального объединения", а оно будет подчинено ЕС и НАТО, достаточно посмотреть на нынешнюю их программу... Внешняя политика Франции вряд ли поменяется", - сказал в беседе с агентством Филиппо, комментируя результаты выборов.

Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Премьер Франции не сможет остаться на своей должности, заявили в Париже
Вчера, 21:30
МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%.
Политик также полагает, что подчиненность правительства "Нацобъединения" НАТО будет способствовать "разрушению Франции и третьей мировой войне".
Лидер "Нацобъединения" (RN) Жордан Барделла не раз заявлял, что не будет пересматривать международные обязательства Франции, в том числе в плане поддержки Украины. Он выступил за продолжение поставок вооружений Киеву, отметив, однако, что он против поставок дальнобойных вооружений и отправки войск на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ
Марин Ле Пен угробила Эммануэля Макрона
Вчера, 23:17
 
ФранцияЕвросоюзВ миреФлориан ФилиппоЭммануэль МакронНАТОВыборы в Европарламент — 2024УкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала