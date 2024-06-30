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Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения"
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения" - РИА Новости, 30.06.2024
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения"
Даже при победе "Национального объединения" во втором туре выборов во Франции его правительство будет подчинено ЕС и НАТО, заявил РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:30
2024-06-30T23:30
2024-06-30T23:43
франция
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флориан филиппо
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нато
выборы в европарламент — 2024
украина
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ПАРИЖ, 30 июн - РИА Новости. Даже при победе "Национального объединения" во втором туре выборов во Франции его правительство будет подчинено ЕС и НАТО, заявил РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо."В любом случае, даже если по итогам второго тура победит "Национальное объединение", это будет правительство "Национального объединения", а оно будет подчинено ЕС и НАТО, достаточно посмотреть на нынешнюю их программу... Внешняя политика Франции вряд ли поменяется", - сказал в беседе с агентством Филиппо, комментируя результаты выборов.МВД Франции ранее объявило предварительные итоги голосования в первом туре выборов в парламент: партия "Национальное объединение" лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" - на втором месте с 29,1%, коалиция президента Эммануэля Макрона - третья с 21,5%.Политик также полагает, что подчиненность правительства "Нацобъединения" НАТО будет способствовать "разрушению Франции и третьей мировой войне".Лидер "Нацобъединения" (RN) Жордан Барделла не раз заявлял, что не будет пересматривать международные обязательства Франции, в том числе в плане поддержки Украины. Он выступил за продолжение поставок вооружений Киеву, отметив, однако, что он против поставок дальнобойных вооружений и отправки войск на Украину.
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франция, евросоюз, в мире, флориан филиппо, эммануэль макрон, нато, выборы в европарламент — 2024, украина, киев
Франция, Евросоюз, В мире, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, НАТО, Выборы в Европарламент — 2024, Украина, Киев
Лидер "Патриотов" рассказал, что будет при победе "Нацобъединения"
Филиппо: при победе "Нацобъединения" во II туре, оно будет подчинено ЕС и НАТО