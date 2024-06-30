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Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно - РИА Новости, 30.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:15 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/fabriki-1956387827.html
Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно
Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно - РИА Новости, 30.06.2024
Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно
Каждый день предприятия на территории Москвы изготавливают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных, закрывая потребности города и других регионов в качественной... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:15
2024-06-30T09:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждый день предприятия на территории Москвы изготавливают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных, закрывая потребности города и других регионов в качественной продукции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Он уточнил, что на сегодняшний день сфера пищевой промышленности в столице представлена свыше чем 290 предприятиями. Там производят мясные, рыбные, молочные, овощные, фруктовые, а также кондитерские и хлебобулочные изделия."При поддержке города столичный пищепром устойчиво развивается — за первые четыре месяца 2024-го предприятия отрасли увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно вырос выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — более чем на 14%. В настоящее время их изготовлением в Москве занимается около 120 предприятий, которые ежедневно производят 39,7 тонны пирожных и тортов и около 14,3 тысячи тонн — ежегодно", — приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Там отметили, что в Москве свою работу ведет кондитерский комбинат "Добрынинский". Он занимается производством тортов, рулетов, кексов, пирожных, печенья и пр. В ассортименте предприятия значатся свыше 150 позиций. Кроме того, в число крупных предприятий пищевой промышленности Москвы также входят хлебобулочный комбинат "Черемушки", булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", производитель выпечки "Другой хлеб" и пр. В городе также работает Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности. Он специализируется на научных исследованиях в области хлебопечения, производстве мучных изделий и разработке хлебопекарного оборудования.Москва является городом с развитым производством. В ней работает свыше 4,2 тыс. промплощадок. Там трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 крупных и средних предприятий, а также порядка ста малых. Московским производителям доступно более 20 системных мер поддержки. Среди них - целевые займы и субсидии, антикризисные инструменты.Ранее Овчинский сообщал, что системные меры поддержки промышленности со стороны властей города позволили московскому пищепрому в 2023 году почти на 40% нарастить производство разнообразной продукции.
https://ria.ru/20240628/moskva-1956027274.html
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экономика, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский

Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно

© ФОТО – пресс-служба ДИППКондитерский комбинат Добрынинский
Кондитерский комбинат Добрынинский
© ФОТО – пресс-служба ДИПП
Кондитерский комбинат Добрынинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждый день предприятия на территории Москвы изготавливают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных, закрывая потребности города и других регионов в качественной продукции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
Он уточнил, что на сегодняшний день сфера пищевой промышленности в столице представлена свыше чем 290 предприятиями. Там производят мясные, рыбные, молочные, овощные, фруктовые, а также кондитерские и хлебобулочные изделия.
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"При поддержке города столичный пищепром устойчиво развивается — за первые четыре месяца 2024-го предприятия отрасли увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно вырос выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — более чем на 14%. В настоящее время их изготовлением в Москве занимается около 120 предприятий, которые ежедневно производят 39,7 тонны пирожных и тортов и около 14,3 тысячи тонн — ежегодно", — приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.
Там отметили, что в Москве свою работу ведет кондитерский комбинат "Добрынинский". Он занимается производством тортов, рулетов, кексов, пирожных, печенья и пр. В ассортименте предприятия значатся свыше 150 позиций. Кроме того, в число крупных предприятий пищевой промышленности Москвы также входят хлебобулочный комбинат "Черемушки", булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", производитель выпечки "Другой хлеб" и пр. В городе также работает Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности. Он специализируется на научных исследованиях в области хлебопечения, производстве мучных изделий и разработке хлебопекарного оборудования.
Москва является городом с развитым производством. В ней работает свыше 4,2 тыс. промплощадок. Там трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 крупных и средних предприятий, а также порядка ста малых. Московским производителям доступно более 20 системных мер поддержки. Среди них - целевые займы и субсидии, антикризисные инструменты.
Ранее Овчинский сообщал, что системные меры поддержки промышленности со стороны властей города позволили московскому пищепрому в 2023 году почти на 40% нарастить производство разнообразной продукции.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваВладислав Овчинский
 
 
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