https://ria.ru/20240630/fabriki-1956387827.html

Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно

Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно - РИА Новости, 30.06.2024

Московские фабрики выпекают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных ежедневно

Каждый день предприятия на территории Москвы изготавливают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных, закрывая потребности города и других регионов в качественной... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:15

2024-06-30T09:15

2024-06-30T09:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956387468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a0fa410d2aac82722445df05152796e.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждый день предприятия на территории Москвы изготавливают свыше 39,7 тонны тортов и пирожных, закрывая потребности города и других регионов в качественной продукции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Он уточнил, что на сегодняшний день сфера пищевой промышленности в столице представлена свыше чем 290 предприятиями. Там производят мясные, рыбные, молочные, овощные, фруктовые, а также кондитерские и хлебобулочные изделия."При поддержке города столичный пищепром устойчиво развивается — за первые четыре месяца 2024-го предприятия отрасли увеличили объемы производства почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно вырос выпуск хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — более чем на 14%. В настоящее время их изготовлением в Москве занимается около 120 предприятий, которые ежедневно производят 39,7 тонны пирожных и тортов и около 14,3 тысячи тонн — ежегодно", — приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Там отметили, что в Москве свою работу ведет кондитерский комбинат "Добрынинский". Он занимается производством тортов, рулетов, кексов, пирожных, печенья и пр. В ассортименте предприятия значатся свыше 150 позиций. Кроме того, в число крупных предприятий пищевой промышленности Москвы также входят хлебобулочный комбинат "Черемушки", булочно-кондитерский холдинг "Коломенский", производитель выпечки "Другой хлеб" и пр. В городе также работает Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности. Он специализируется на научных исследованиях в области хлебопечения, производстве мучных изделий и разработке хлебопекарного оборудования.Москва является городом с развитым производством. В ней работает свыше 4,2 тыс. промплощадок. Там трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 крупных и средних предприятий, а также порядка ста малых. Московским производителям доступно более 20 системных мер поддержки. Среди них - целевые займы и субсидии, антикризисные инструменты.Ранее Овчинский сообщал, что системные меры поддержки промышленности со стороны властей города позволили московскому пищепрому в 2023 году почти на 40% нарастить производство разнообразной продукции.

https://ria.ru/20240628/moskva-1956027274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владислав овчинский