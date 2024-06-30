https://ria.ru/20240630/eshelon-1956400631.html

ВС России нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

ВС России нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024

ВС России нанесли ракетный удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T06:08

2024-06-30T06:08

2024-06-30T06:08

специальная военная операция на украине

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украинка

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зрк с-300

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.Удар наносился в районе населенного пункта Украинка. В результате, по данным ведомства, были поражены личный состав ВСУ, американские БТР M113, ЗРК "Бук-М1", БМП-2, грузовики и топливозаправщики.Уничтожение MLRS и С-300Это не первый за последнее время успешный удар ракетчиков. Так, 28 июня расчет "Искандера" уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области.В тот же день ударом "Искандера" в районе Шевченково был уничтожен РСЗО MLRS американского производства, а также его расчет и другая техника.Двенадцатого июня расчет ОТРК уничтожил дивизион украинской системы ПВО С-300 в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.Высокоточное оружиеКомплекс "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://ria.ru/20240629/obekt-1956373384.html

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украинка

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Удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ Расчет "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки ж/д эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе Украинки в Запорожской области, поражены личный состав, а также бронетранспортеры М-113, комплекс "Бук М1" 2024-06-30T06:08 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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запорожская область, украинка, одесская область, вооруженные силы украины, зрк с-300, бмп-2, с-300пс, искандер-м