https://ria.ru/20240630/egipet-1956503306.html
Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро
Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро - РИА Новости, 30.06.2024
Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро
Египет подписал с компаниями из Евросоюза почти 30 соглашений на сумму 49 миллиардов евро в ходе инвестиционной конференции, заявил премьер-министр страны... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T20:08
2024-06-30T20:08
2024-06-30T20:08
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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Египет подписал с компаниями из Евросоюза почти 30 соглашений на сумму 49 миллиардов евро в ходе инвестиционной конференции, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули. В субботу и воскресенье в Каире проходила инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. На ней, в частности, стороны подписали соглашение о выделении Евросоюзом Каиру транша в размере одного миллиарда евро. "В ходе этой конференции с компаниями из ЕС были подписаны 29 соглашений и меморандумов о взаимопонимании на сумму 49 миллиардов евро", - объявил Мадбули в ходе выступления по случаю завершения продолжавшейся два дня конференции. Египетский премьер отметил, что соглашения были заключены в ряде сфер, включая зеленый водород, производство электромобилей и информационные технологии. Мадбули выразил надежду, что подписанные соглашения поспособствуют росту объема иностранных инвестиций в Египет и увеличению числа рабочих мест в стране. В середине марта президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.
https://ria.ru/20240629/egipet-1956305851.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, египет, каир (город), евросоюз
Цены на нефть, Египет, Каир (город), Евросоюз
Египет подписал с компаниями из ЕС соглашения на 49 миллиардов евро
Мадбули: Египет подписал с компаниями из ЕС почти 30 соглашений на 49 млрд евро
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Египет подписал с компаниями из Евросоюза почти 30 соглашений на сумму 49 миллиардов евро в ходе инвестиционной конференции, заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
В субботу и воскресенье в Каире
проходила инвестиционная конференция между Египтом и ЕС. На ней, в частности, стороны подписали соглашение о выделении Евросоюзом Каиру транша в размере одного миллиарда евро.
"В ходе этой конференции с компаниями из ЕС были подписаны 29 соглашений и меморандумов о взаимопонимании на сумму 49 миллиардов евро", - объявил Мадбули в ходе выступления по случаю завершения продолжавшейся два дня конференции.
Египетский премьер отметил, что соглашения были заключены в ряде сфер, включая зеленый водород, производство электромобилей и информационные технологии.
Мадбули выразил надежду, что подписанные соглашения поспособствуют росту объема иностранных инвестиций в Египет и увеличению числа рабочих мест в стране.
В середине марта президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси объявил, что Каир получит от Евросоюза около 7,4 миллиарда евро на поддержку экономики. Из этой суммы 5 миллиардов будут выделены в качестве кредитов.