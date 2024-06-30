https://ria.ru/20240630/donetsk-1956412816.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 30.06.2024
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС
Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:38
2024-06-30T09:38
2024-06-30T10:34
специальная военная операция на украине
донецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
петровский район
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации", — уточнили в пресс-службе.Сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали.Также повреждения получил пожарный автомобиль.По информации представительства ДНР в СЦКК, сегодня утром украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО отражают удары противника.
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия, петровский район
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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС