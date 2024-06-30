https://ria.ru/20240630/donetsk-1956412816.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 30.06.2024

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС

Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T09:38

2024-06-30T09:38

2024-06-30T10:34

специальная военная операция на украине

донецк

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

происшествия

петровский район

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации", — уточнили в пресс-службе.Сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали.Также повреждения получил пожарный автомобиль.По информации представительства ДНР в СЦКК, сегодня утром украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО отражают удары противника.

https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html

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донецк

россия

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия, петровский район