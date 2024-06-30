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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 30.06.2024 (обновлено: 10:34 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/donetsk-1956412816.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 30.06.2024
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС
Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T09:38
2024-06-30T10:34
специальная военная операция на украине
донецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия
петровский район
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации&quot;, — уточнили в пресс-службе.Сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали.Также повреждения получил пожарный автомобиль.По информации представительства ДНР в СЦКК, сегодня утром украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО отражают удары противника.
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
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донецк
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донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, происшествия, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Петровский район
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали сотрудники МЧС

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия обстрела автомобиля сотрудников МЧС со стороны ВСУ
Последствия обстрела автомобиля сотрудников МЧС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия обстрела автомобиля сотрудников МЧС со стороны ВСУ
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Четыре сотрудника МЧС попали под обстрел ВСУ в Донецке, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили пожар, возникший после обстрела. Появилась угроза повторного артудара. Обстрел настиг их во время эвакуации", — уточнили в пресс-службе.

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Сотрудники МЧС самостоятельно добрались до больницы, их госпитализировали.
Также повреждения получил пожарный автомобиль.
По информации представительства ДНР в СЦКК, сегодня утром украинские войска за 35 минут выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО отражают удары противника.
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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
09:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияПетровский район
 
 
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