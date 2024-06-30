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Глава Дагестана назвал реакцию на события в республике травлей - РИА Новости, 01.07.2024
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17:31 30.06.2024 (обновлено: 01:08 01.07.2024)
https://ria.ru/20240630/dagestan-1956479029.html
Глава Дагестана назвал реакцию на события в республике травлей
Глава Дагестана назвал реакцию на события в республике травлей - РИА Новости, 01.07.2024
Глава Дагестана назвал реакцию на события в республике травлей
Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале назвал травлей реакцию "сторонних наблюдателей" на события в Дагестане, по его словам они публично дают... РИА Новости, 01.07.2024
2024-06-30T17:31
2024-07-01T01:08
происшествия
россия
дербент
махачкала
сергей меликов
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале назвал травлей реакцию "сторонних наблюдателей" на события в Дагестане, по его словам они публично дают "опасные комментарии" и обвиняют регион в радикализме.Как отметил глава республики, оскорбления в адрес республики не утихают уже неделю, участвующие в нападках обвиняют жителей региона в радикализме, приравнивают террористов ко всем верующим."Иначе как травлей это не назовешь", — написал Меликов. Он отметил, что участники травли назначили ответственными за нападение весь Дагестан и власти региона, хотя республика и так пострадала от действий боевиков.По мнению главы республики, такая реакция не может вести к умиротворению. Он добавил, что некоторые высокие спикеры будто намеренно ставят целью обострение ситуации. "Что за социальный эксперимент пытаются поставить над нашей республикой, зачем толкают нас в тёмную бездну?" - задался вопросом Меликов. Глава региона напомнил, что он защищает Дагестан уже 30 лет, с момента перевода в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России, поэтому его злит агрессивная риторика в адрес республики. Жители Дагестана, подчеркнул Меликов, всегда боролись с агрессией и захватчиками и были нацелены на процветание и сотрудничество.&quot;Советую всем &quot;экспертам&quot; по Дагестану изучить историю, может тогда вы откроете глаза!&quot;, — заявил он.
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html
https://ria.ru/20231031/soveschanie-1906393183.html
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происшествия, россия, дербент, махачкала, сергей меликов
Происшествия, Россия, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов
Глава Дагестана назвал реакцию на события в республике травлей

Глава Дагестана назвал реакцию наблюдателей на события в республике травлей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале назвал травлей реакцию "сторонних наблюдателей" на события в Дагестане, по его словам они публично дают "опасные комментарии" и обвиняют регион в радикализме.
Как отметил глава республики, оскорбления в адрес республики не утихают уже неделю, участвующие в нападках обвиняют жителей региона в радикализме, приравнивают террористов ко всем верующим.
"Иначе как травлей это не назовешь", — написал Меликов.
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Он отметил, что участники травли назначили ответственными за нападение весь Дагестан и власти региона, хотя республика и так пострадала от действий боевиков.
По мнению главы республики, такая реакция не может вести к умиротворению. Он добавил, что некоторые высокие спикеры будто намеренно ставят целью обострение ситуации.
"Что за социальный эксперимент пытаются поставить над нашей республикой, зачем толкают нас в тёмную бездну?" - задался вопросом Меликов.
Глава региона напомнил, что он защищает Дагестан уже 30 лет, с момента перевода в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России, поэтому его злит агрессивная риторика в адрес республики. Жители Дагестана, подчеркнул Меликов, всегда боролись с агрессией и захватчиками и были нацелены на процветание и сотрудничество.
«

"Советую всем "экспертам" по Дагестану изучить историю, может тогда вы откроете глаза!", — заявил он.

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