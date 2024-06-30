Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 30.06.2024 (обновлено: 12:23 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/d-30-1956398373.html
Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ
Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ - РИА Новости, 30.06.2024
Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ
Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации, сообщили... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T05:01
2024-06-30T12:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956432460_6:0:1905:1068_1920x0_80_0_0_8093392e62a47ea5ed010b15fd62b127.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июн - РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. МО уточнили, что артиллеристы продолжают бить по складам с боеприпасами и укрепленным позициям противника. "Выполняя задачи, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу", - добавили в МО. Уточняется, что благодаря своим тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 км.
https://ria.ru/20240418/vsu-1940800540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956432460_244:0:1668:1068_1920x0_80_0_0_8d554c9fe78342d504761c162f55f835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ

Расчеты Д-30 группировки "Север" уничтожили замаскированные позиции и ДРГ ВСУ

© Минобороны РоссииАртиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации
Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск Север уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации
© Минобороны России
Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июн - РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
МО уточнили, что артиллеристы продолжают бить по складам с боеприпасами и укрепленным позициям противника.
"Выполняя задачи, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу", - добавили в МО.
Уточняется, что благодаря своим тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 км.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
ВС России поразили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
18 апреля, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала