https://ria.ru/20240630/d-30-1956398373.html

Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ

Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ - РИА Новости, 30.06.2024

Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации, сообщили... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T05:01

2024-06-30T05:01

2024-06-30T12:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июн - РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. МО уточнили, что артиллеристы продолжают бить по складам с боеприпасами и укрепленным позициям противника. "Выполняя задачи, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу", - добавили в МО. Уточняется, что благодаря своим тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 км.

https://ria.ru/20240418/vsu-1940800540.html

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