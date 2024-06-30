https://ria.ru/20240630/britaniya-1956404227.html

ВМС Британии заявили о "подозрительном сближении" с судном у берегов Йемена

ВМС Британии заявили о "подозрительном сближении" с судном у берегов Йемена - РИА Новости, 30.06.2024

ВМС Британии заявили о "подозрительном сближении" с судном у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в воскресенье сообщило, что получило информацию о подозрительном сближении с... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T07:58

2024-06-30T07:58

2024-06-30T07:58

в мире

красное море

йемен

палестина

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в воскресенье сообщило, что получило информацию о подозрительном сближении с судном у йеменского порта Моха (Мокка). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 морских милях (около 24 километров - ред.) к югу от Мохи, Йемен", - говорится на сайте управления. Инцидент классифицируется как подозрительное сближение. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240626/raketa-1955695821.html

https://ria.ru/20240628/khusity-1956242493.html

красное море

йемен

палестина

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в мире, красное море, йемен, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году