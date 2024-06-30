https://ria.ru/20240630/bolnitsy-1956436760.html

Больницы в Газе могут прекратить работуиз-за дефицита топлива

Больницы в Газе могут прекратить работуиз-за дефицита топлива - РИА Новости, 30.06.2024

Больницы в Газе могут прекратить работуиз-за дефицита топлива

Больницы, медицинские центры и кислородные станции в секторе Газа могут прекратить работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива, необходимого для работы... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T13:01

2024-06-30T13:01

2024-06-30T13:01

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рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 30 июн - РИА Новости. Больницы, медицинские центры и кислородные станции в секторе Газа могут прекратить работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива, необходимого для работы генераторов, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Министерство здравоохранения снова предупреждает, что оставшиеся больницы, медицинские центры и кислородные станции прекратят работу в течение 48 часов из-за того, что кончается топливо, необходимое для работы генераторов", - говорится в заявлении. Минздрав Газы призвал ООН и гуманитарные организации срочно вмешаться для доставки топлива и электрогенераторов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240625/gaza-1955421400.html

https://ria.ru/20240629/konflikt-1915630213.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году