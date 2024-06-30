Больницы в Газе могут прекратить работуиз-за дефицита топлива
Больницы в Газе могут закрыться в течение 48 часов из-за дефицита топлива
Территория больницы в городе Газа. Архивное фото
КАИР, 30 июн - РИА Новости. Больницы, медицинские центры и кислородные станции в секторе Газа могут прекратить работу в течение 48 часов из-за дефицита топлива, необходимого для работы генераторов, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"Министерство здравоохранения снова предупреждает, что оставшиеся больницы, медицинские центры и кислородные станции прекратят работу в течение 48 часов из-за того, что кончается топливо, необходимое для работы генераторов", - говорится в заявлении.
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Минздрав Газы призвал ООН и гуманитарные организации срочно вмешаться для доставки топлива и электрогенераторов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.