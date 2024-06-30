https://ria.ru/20240630/bilety-1956467241.html

В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста

В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024

В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста

Продажа билетов на "Авито" якобы на концерт Канье Уэста в Москве была "пранком", объявления заблокированы за попытку продажи несуществующего товара, рассказали... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T15:50

2024-06-30T15:50

2024-06-30T16:03

шоубиз

москва

канье уэст

авито

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажа билетов на "Авито" якобы на концерт Канье Уэста в Москве была "пранком", объявления заблокированы за попытку продажи несуществующего товара, рассказали РИА Новости в компании. "Это пранк, объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 миллионов объявлений, и подобных попыток было всего пять", - уточнили в компании. Ранее на "Авито" стали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве, по словам продавцов, концерты должны состояться 5 и 27 июля, передает корреспондент РИА Новости. Цена билетов варьируется от 1,7 до 3,5 тысячи рублей. Место проведения - стадион "Лужники". В описании продавцы "Авито" пишут разные версии наличия билета. Так, например, кому-то его отдали, но "он не слушает артиста". В свою очередь на сайте "Лужников" нет объявления о предстоящем концерте. Ранее Уэст подтвердил свой визит в Москву. До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что рэпер приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".

https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html

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москва, канье уэст, авито