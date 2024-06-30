В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста
"Авито": продажа билетов на якобы на концерт Канье Уэста в Москве была пранком
© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
© AP Photo / Invision / Amy Harris
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажа билетов на "Авито" якобы на концерт Канье Уэста в Москве была "пранком", объявления заблокированы за попытку продажи несуществующего товара, рассказали РИА Новости в компании.
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"Это пранк, объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 миллионов объявлений, и подобных попыток было всего пять", - уточнили в компании.
Ранее на "Авито" стали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве, по словам продавцов, концерты должны состояться 5 и 27 июля, передает корреспондент РИА Новости. Цена билетов варьируется от 1,7 до 3,5 тысячи рублей. Место проведения - стадион "Лужники". В описании продавцы "Авито" пишут разные версии наличия билета. Так, например, кому-то его отдали, но "он не слушает артиста".
В свою очередь на сайте "Лужников" нет объявления о предстоящем концерте.
Ранее Уэст подтвердил свой визит в Москву. До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что рэпер приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".
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