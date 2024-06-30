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В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:50 30.06.2024 (обновлено: 16:03 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/bilety-1956467241.html
В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста
В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста
Продажа билетов на "Авито" якобы на концерт Канье Уэста в Москве была "пранком", объявления заблокированы за попытку продажи несуществующего товара, рассказали... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T15:50
2024-06-30T16:03
шоубиз
москва
канье уэст
авито
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажа билетов на "Авито" якобы на концерт Канье Уэста в Москве была "пранком", объявления заблокированы за попытку продажи несуществующего товара, рассказали РИА Новости в компании. "Это пранк, объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 миллионов объявлений, и подобных попыток было всего пять", - уточнили в компании. Ранее на "Авито" стали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве, по словам продавцов, концерты должны состояться 5 и 27 июля, передает корреспондент РИА Новости. Цена билетов варьируется от 1,7 до 3,5 тысячи рублей. Место проведения - стадион "Лужники". В описании продавцы "Авито" пишут разные версии наличия билета. Так, например, кому-то его отдали, но "он не слушает артиста". В свою очередь на сайте "Лужников" нет объявления о предстоящем концерте. Ранее Уэст подтвердил свой визит в Москву. До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что рэпер приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".
https://ria.ru/20240630/kane-1956466937.html
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москва, канье уэст, авито
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Авито
В "Авито" прокомментировали продажу билетов якобы на концерт Канье Уэста

"Авито": продажа билетов на якобы на концерт Канье Уэста в Москве была пранком

© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Invision / Amy Harris
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Продажа билетов на "Авито" якобы на концерт Канье Уэста в Москве была "пранком", объявления заблокированы за попытку продажи несуществующего товара, рассказали РИА Новости в компании.
«
"Это пранк, объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 миллионов объявлений, и подобных попыток было всего пять", - уточнили в компании.
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Ранее на "Авито" стали продавать билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве, по словам продавцов, концерты должны состояться 5 и 27 июля, передает корреспондент РИА Новости. Цена билетов варьируется от 1,7 до 3,5 тысячи рублей. Место проведения - стадион "Лужники". В описании продавцы "Авито" пишут разные версии наличия билета. Так, например, кому-то его отдали, но "он не слушает артиста".
В свою очередь на сайте "Лужников" нет объявления о предстоящем концерте.
Ранее Уэст подтвердил свой визит в Москву. До этого продюсер Яна Рудковская сообщила, что рэпер приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках".
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