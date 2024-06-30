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На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:50 30.06.2024 (обновлено: 15:08 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/bilety-1956456389.html
На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста
На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024
На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста
Билеты якобы на предстоящий концерт рэпера Канье Уэста начали продавать на "Авито", продавец заявил РИА Новости, что выступление состоится в московском клубе. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:50
2024-06-30T15:08
шоубиз
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Билеты якобы на предстоящий концерт рэпера Канье Уэста начали продавать на "Авито", продавец заявил РИА Новости, что выступление состоится в московском клубе. В объявлении на сайте указана цена билета - 850 рублей, а также афиша, исходя из которой концерт должен состояться 5 июля в 19.00. "Клуб "1930", Москва. 5 билетов - танцпол, 3 билета - vip", - сообщил собеседник агентства. Позже объявление было снято, а продавец заблокирован. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках". Позже сам артист подтвердил свой визит в Россию на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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москва, россия, канье уэст
Шоубиз, Москва, Россия, Канье Уэст
На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста

На "Авито" появилось объявление о продаже билетов якобы на концерт Канье Уэста

© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Invision / Amy Harris
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Билеты якобы на предстоящий концерт рэпера Канье Уэста начали продавать на "Авито", продавец заявил РИА Новости, что выступление состоится в московском клубе.
В объявлении на сайте указана цена билета - 850 рублей, а также афиша, исходя из которой концерт должен состояться 5 июля в 19.00.
"Клуб "1930", Москва. 5 билетов - танцпол, 3 билета - vip", - сообщил собеседник агентства.
Позже объявление было снято, а продавец заблокирован.
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках". Позже сам артист подтвердил свой визит в Россию на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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