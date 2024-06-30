https://ria.ru/20240630/bilety-1956456389.html

На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста

На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста - РИА Новости, 30.06.2024

На "Авито" начали продавать билеты якобы на концерт Канье Уэста

Билеты якобы на предстоящий концерт рэпера Канье Уэста начали продавать на "Авито", продавец заявил РИА Новости, что выступление состоится в московском клубе. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:50

2024-06-30T14:50

2024-06-30T15:08

шоубиз

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россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Билеты якобы на предстоящий концерт рэпера Канье Уэста начали продавать на "Авито", продавец заявил РИА Новости, что выступление состоится в московском клубе. В объявлении на сайте указана цена билета - 850 рублей, а также афиша, исходя из которой концерт должен состояться 5 июля в 19.00. "Клуб "1930", Москва. 5 билетов - танцпол, 3 билета - vip", - сообщил собеседник агентства. Позже объявление было снято, а продавец заблокирован. Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст приехал в Москву, отметив, что его шоу может пройти в "Лужниках". Позже сам артист подтвердил свой визит в Россию на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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москва, россия, канье уэст