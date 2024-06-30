https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956426163.html
В Орловской области при попытке атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
В Орловской области при попытке атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 30.06.2024
В Орловской области при попытке атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
Никто не пострадал в результате обезвреживания двух украинских беспилотников прошедшей ночью над Дмитровским районом Орловской области, разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T11:24
2024-06-30T11:24
2024-06-30T11:24
происшествия
орловская область
дмитровский район
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Никто не пострадал в результате обезвреживания двух украинских беспилотников прошедшей ночью над Дмитровским районом Орловской области, разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Утром в воскресенье в Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, из них два БПЛА – над территорией Орловской области. "Сегодня ночью на территории Дмитровского района Орловской области обезврежены два вражеских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор. Клычков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956402607.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html
орловская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, дмитровский район, россия, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Дмитровский район, Россия, Андрей Клычков
В Орловской области при попытке атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал
При обезвреживании двух беспилотников ВСУ в Орловской области никто не пострадал