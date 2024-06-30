https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956426163.html

В Орловской области при попытке атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал

В Орловской области при попытке атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал - РИА Новости, 30.06.2024

В Орловской области при попытке атаки беспилотников ВСУ никто не пострадал

Никто не пострадал в результате обезвреживания двух украинских беспилотников прошедшей ночью над Дмитровским районом Орловской области, разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T11:24

2024-06-30T11:24

2024-06-30T11:24

происшествия

орловская область

дмитровский район

россия

андрей клычков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Никто не пострадал в результате обезвреживания двух украинских беспилотников прошедшей ночью над Дмитровским районом Орловской области, разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Утром в воскресенье в Минобороны РФ проинформировали, что средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, из них два БПЛА – над территорией Орловской области. "Сегодня ночью на территории Дмитровского района Орловской области обезврежены два вражеских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор. Клычков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956402607.html

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html

орловская область

дмитровский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орловская область, дмитровский район, россия, андрей клычков