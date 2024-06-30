https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956394389.html

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.06.2024

В Брянской области уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:34

2024-06-30T02:34

2024-06-30T04:50

брянская область

александр богомаз

трубчевский район

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Как уточнил глава региона, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956394036.html

брянская область

трубчевский район

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брянская область, александр богомаз, трубчевский район