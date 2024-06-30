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Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне - РИА Новости, 30.06.2024
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02:19 30.06.2024 (обновлено: 06:13 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956394036.html
Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне
Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне - РИА Новости, 30.06.2024
Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне
Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области, в двух квартирах выбиты окна, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T02:19
2024-06-30T06:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области, в двух квартирах выбиты окна, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал он.Накануне вечером губернатор сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240629/terakt-1956343712.html
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белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия
Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

Губернатор Гладков: два БПЛА ВСУ атаковали многоквартирный дом в Грайвороне

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВъездная стела Грайворонского округа Белгородской области
Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Въездная стела Грайворонского округа Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области, в двух квартирах выбиты окна, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал он.
Накануне вечером губернатор сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.
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Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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