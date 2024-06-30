https://ria.ru/20240630/bespilotniki-1956394036.html

Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне - РИА Новости, 30.06.2024

Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области, в двух квартирах выбиты окна, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T02:19

2024-06-30T02:19

2024-06-30T06:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне Белгородской области, в двух квартирах выбиты окна, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", — написал он.Накануне вечером губернатор сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240629/terakt-1956343712.html

https://ria.ru/20240629/vsu-1956374808.html

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белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, происшествия