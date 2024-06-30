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ЦАХАЛ заявил о 18 солдатах, пострадавших при взрыве беспилотника на Голанах - РИА Новости, 30.06.2024
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23:33 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/bespilotnik-1956523101.html
ЦАХАЛ заявил о 18 солдатах, пострадавших при взрыве беспилотника на Голанах
ЦАХАЛ заявил о 18 солдатах, пострадавших при взрыве беспилотника на Голанах - РИА Новости, 30.06.2024
ЦАХАЛ заявил о 18 солдатах, пострадавших при взрыве беспилотника на Голанах
Один израильский военнослужащий получил серьезные ранения, еще 17 солдат пострадали в результате взрыва беспилотника, запущенного по Голанским высотам на севере РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T23:33
2024-06-30T23:33
в мире
израиль
голанские высоты
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Один израильский военнослужащий получил серьезные ранения, еще 17 солдат пострадали в результате взрыва беспилотника, запущенного по Голанским высотам на севере страны, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В результате атаки БПЛА со взрывчаткой на севере Голанских высот сегодня утром один солдат Армии обороны Израиля получил тяжелые ранения, а 17 солдат получили легкие ранения. Солдаты были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. В ЦАХАЛ не уточнили, кем и откуда был запущен боевой дрон. Военные добавили, что в ранее в воскресенье ВВС Израиля нанесли удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая наблюдательный пункт и пусковую установку, из которой сегодня был выпущен снаряд в сторону севера Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240630/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240623/izrail-1954816237.html
израиль
голанские высоты
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в мире, израиль, голанские высоты, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о 18 солдатах, пострадавших при взрыве беспилотника на Голанах

Армия Израиля: при взрыве боевого дрона на Голанах пострадали 18 солдат ЦАХАЛ

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах
Израильские солдаты на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Один израильский военнослужащий получил серьезные ранения, еще 17 солдат пострадали в результате взрыва беспилотника, запущенного по Голанским высотам на севере страны, сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В результате атаки БПЛА со взрывчаткой на севере Голанских высот сегодня утром один солдат Армии обороны Израиля получил тяжелые ранения, а 17 солдат получили легкие ранения. Солдаты были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
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В ЦАХАЛ не уточнили, кем и откуда был запущен боевой дрон.
Военные добавили, что в ранее в воскресенье ВВС Израиля нанесли удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, включая наблюдательный пункт и пусковую установку, из которой сегодня был выпущен снаряд в сторону севера Израиля.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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В миреИзраильГоланские высотыЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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